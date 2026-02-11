Trump-Beamter, der Epstein als „widerlich“ bezeichnete, gibt Inselbesuch zu

Howard Lutnick war unmissverständlich. In einem Interview im Oktober mit der „New York Post“ beteuerte Trumps Handelsminister dramatisch, dass er nach einer einzigen Begegnung mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entschlossen gewesen sei, „nie wieder mit dieser widerlichen Person in einem Raum zu sein“. … Es sei denn, er befand sich auf einer Yacht nahe Epsteins Insel und brauchte einen Ort für ein Mittagessen.

Bestätigung des Inselbesuchs

Am Dienstag bestätigte Lutnick, dass er, seine Ehefrau, vier Kinder, deren Kindermädchen und eine weitere Familie während eines Urlaubs 2012 mit Epstein in dessen Haus auf Little St. James speisten — wie aus einer E-Mail von Lutnick an Epstein in der jüngsten Tranche von vom Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht. Der Inselbesuch fand statt, nachdem Epstein bereits wegen der Beschaffung einer Minderjährigen für Prostitution und der Anwerbung einer Prostituierten verurteilt worden war.

„Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen, als ich auf einem Boot während eines Familienurlaubs unterwegs war“, sagte Lutnick vor dem Bewilligungsausschuss des Senats. „Meine Frau war bei mir sowie meine vier Kinder und die Kindermädchen. Ich hatte noch ein weiteres Paar mit ihren Kindern dabei. Und wir haben auf der Insel zu Mittag gegessen. Das ist wahr. Für eine Stunde. Und wir sind mit all meinen Kindern wieder gegangen.“ Lutnick fügte hinzu, er habe „keine Beziehung“ zu Epstein gehabt. „Ich hatte kaum etwas mit dieser Person zu tun“, sagte er.

E-Mails, die das Justizministerium Anfang dieses Monats veröffentlichte, legen nahe, dass Lutnick seine Beziehung zu Epstein im Gespräch mit der „Post“ im vergangenen Jahr erheblich falsch dargestellt hat. In seinem Oktober-Interview schilderte Lutnick detailliert seine Begegnung mit Epstein gemeinsam mit seiner Ehefrau, nachdem sie 2005 in das Nachbarhaus von Epsteins berüchtigtem Stadthaus in der Upper East Side gezogen waren.

‚Es tut uns leid. Wir müssen gehen.‘

„Meine Frau und ich gehen nebenan. Wir gehen sieben Schritte direkt zum nächsten Haus auf einen Kaffee [und er öffnet die Türen zum Wohnzimmer] und da steht ein Massagetisch mitten im Raum und überall Kerzen und so weiter“, erinnerte sich Lutnick in einem Tonfall, als teile er besonders brisanten Klatsch beim Mittagessen.

„Also — ich stelle sehr scharfsinnige, präzise Fragen — ich sage zu ihm: ‚Ein Massagetisch mitten in Ihrem Haus, wie oft haben Sie eine Massage?‘ Und er sagt: ‚Jeden Tag.‘ Und dann kommt er mir seltsam nahe und sagt: ‚Und die richtige Art von Massage.‘ Nun steht meine Frau hier, also sieht sie mich an, und ich sehe sie an, und wir sagen: ‚Es tut uns leid. Wir müssen gehen.‘ Und wir sind gegangen“, fügte Lutnick hinzu.

Weitere Kontakte nach Verurteilung

„In den sechs oder acht Schritten, die es braucht, um von seinem Haus zu meinem Haus zu gelangen, haben meine Frau und ich beschlossen, dass ich nie wieder mit dieser widerlichen Person in einem Raum sein werde“, erklärte der Handelsminister. „Also war ich nie mit ihm in einem Raum, gesellschaftlich, geschäftlich oder auch nur philanthropisch. Wenn dieser Typ da war, bin ich nicht hingegangen, weil er widerlich ist.“

Doch die in diesem Monat vom Justizministerium veröffentlichten Dokumente enthalten Dutzende Erwähnungen von Lutnicks Namen und legen nahe, dass Lutnick und Epstein in den Jahren nach der Verurteilung des Finanziers 2009 wiederholt interagierten, einschließlich der Zeit, in der Lutnick daran arbeitete, den Besuch auf Epsteins Insel zu arrangieren.

Die E-Mails dokumentieren die Abstimmung zwischen den beiden Männern und ihren Assistenten zur Vereinbarung von Telefonaten über mehrere Jahre hinweg, unter anderem 2009 und 2011. Sie zeigen, dass Lutnick und Epstein im Mai 2011 Pläne für Drinks in Epsteins Haus machten, dass Epstein finanziell zu einer Veranstaltung 2017 zu Ehren Lutnicks beitrug und dass Lutnick Epstein 2015 zu einer als „intim“ beschriebenen Spendenveranstaltung für die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton einlud.

Lutnick beharrte in seiner Aussage am Dienstag darauf, er habe Epstein persönlich nur zwei- oder dreimal innerhalb eines Jahrzehnts getroffen, doch wie Senator Chris Van Hollen (Demokrat aus Maryland) während der Anhörung sagte: „Es geht nicht darum, dass Sie im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein ein Fehlverhalten begangen haben, sondern darum, dass Sie das Ausmaß Ihrer Beziehung zu ihm gegenüber dem Kongress, dem amerikanischen Volk und den Überlebenden seiner abscheulichen kriminellen und räuberischen Taten völlig falsch dargestellt haben.“

Rücktrittsforderungen und politische Reaktionen

„Sie haben uns gesagt, als Sie Epstein 2005 erstmals begegneten, hätten Sie geschworen, nie wieder einen Fuß in denselben Raum mit ihm zu setzen“, fügte Van Hollen hinzu. „Sie hatten in den nächsten 13 Jahren Kontakte mit Epstein, lange nachdem er 2008 verurteilt worden war. Das stellt Ihre Eignung für das Amt, das Sie bekleiden, infrage.“

Das Debakel führte zu parteiübergreifenden Rücktrittsforderungen gegen Lutnick. Abgeordneter Thomas Massie (Republikaner aus Kentucky) sagte in einem Wochenendinterview mit CNN, der Handelsminister solle „dem Präsidenten ehrlich gesagt das Leben leichter machen und einfach zurücktreten“.

„Ich meine, in Großbritannien sind drei Personen in der Politik zurückgetreten“, fügte Massie hinzu und verwies darauf, wie andere Nationen es geschafft haben, ihre Amtsträger zur Rechenschaft zu ziehen, auf eine Weise, die den Vereinigten Staaten entgangen sei.

Trumps Verbündete im Kongress stellen sich schützend vor ihn. Am Dienstag bezeichnete der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (Republikaner aus Louisiana), die Forderung, Lutnick solle zurücktreten, als „absurd“.

„Er hat einen außergewöhnlichen Job für das Land gemacht“, fügte Johnson hinzu und riet Massie und anderen, „mit dem politischen Spielchen aufzuhören“.