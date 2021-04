Oscar-Verleihung hatte Katastrophen-Quote

Im Netz kritisierten zahlreiche Zuschauer, dass die Präsentation der im vergangenen Jahr verstorbenen Persönlichkeiten bei den Academy Awards ein schlimmer Reinfall war.

Alljährlich würdigt die Academy bei der Verleihung der Oscars auch die zuletzt verstorbenen Künstler. Bei der 93. Ausgabe, die unter besonderen Corona-Bedingungen am Sonntag (25. April, in Deutschland in der Nacht zum Montag - alle Preise HIER im Überblick) stattfand, gelang das nicht wirklich überzeugend. Das ist zumindest die Meinung zahlreicher Beobachter in den sozialen Medien. Demnach sei die Rückblende viel zu schnell und daher für viele Zuschauer auch unlesbar abgelaufen. Ein Twitter-User schrieb dazu etwas verzweifelt: „War das Absicht, dass wir in traurigen Zeiten keine Zeit damit verbringen sollten, um Tote zu trauern?“ Zu schnell und dann auch noch…