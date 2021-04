Oscars 2021: „Nomadland“ bester Film – alle Gewinner

Foto: A.M.P.A.S. via Getty Images, Todd Wawrychuk. All rights reserved.

„Nomadland“ hat am Sonntag (25. April, in Deutschland in der Nacht auf Montag) bei der Oscar-Verleihung drei Goldjungen gewonnen. Preise gab es in den Kategorien „Bester Film“, „Regie“ (Chloé Zhao) und „Beste Hauptdarstellerin“ (Frances McDormand). Die Chinesin ist nach Kathryn Bigelow erst die zweite Frau, die diesen Preis als Regisseurin gewinnen konnte. Für McDormand ist es bereits ihr dritter Academy Award.

In Jahr der Corona-Pandemie sorgte die Academy für einige denkwürdige, sogar historische Entscheidungen. Die Koreanerin Yuh Jung Youn erhielt mit 73 Jahren für ihre Leistung in dem Film „Minari“ dem Oscar für die beste weibliche Nebenrolle. Sie ist die erste Person aus Korea, die einen Oscar erhält. „Endlich Herr Brad Pitt – schön, Sie zu sehen“, sagte Yuh in ihrer Dankesrede.

Der Brite Daniel Kaluuya (der 2018 schon einmal für seine Rolle in „Get Out“ nominiert war) gewann den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Darstellung des Chicagoer Black-Panther-Führers Fred Hampton in „Judas and the Black Messiah“. Er sei froh, überhaupt noch am Leben zu sein, sagte er in Anspielung auf die „Black Lives Matter“-Bewegung. Nur einer von vielen politischen Reizpunkten an diesem Abend.

„Mank“ konnte Favoriten-Status nicht bestätigen

Auch der Preis für den „Besten Kurzfilm“ sorgte für eine Erinnerung an das Schicksal vieler schwarzer Amerikaner. Ausgezeichnet wurde „Two Distant Strangers“, in dem es um einen Mann geht, der seinen eigenen Tod durch Polizeigewalt immer wieder erleben muss.

Die Netflix-Produktion „Mank“ konnte sich als großer Favorit mit zehn Nominierungen nicht durchsetzen. Der Film von Regisseur David Fincher erhielt Preise für das „Beste Produktionsdesign“ sowie für die „Beste Kamera“. „Bester Hauptdarsteller“ wurde Anthony Hopkins, der die Academy als dementer Vater in „The Father“ überzeugte. Der im August 2020 verstorbene Chadwick Boseman, der ebenfalls in dieser Kategorie nominiert war, erhielt posthum keinen Preis.

Oscars für „Tenet“ und „Soul“

Den Oscar für den besten animierten Film sicherte sich Pixars „Soul“. Es sollte nicht der einzige Academy Award für den Film sein. Auch der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross wurde ausgezeichnet. Der Preis für die besten Special Effects ging an Christopher Nolans „Tenet“, Geheimfavorit „Sound Of Metal“ bekam Oscars für die Kategorien „Bester Sound“ und „Bester Schnitt“.

Die Oscars für Make-up und Hairstyling sowie das beste Kostüm gingen an „Ma Rainey’s Black Bottom“. In der Kategorie bestes Originaldrehbuch gewann einmal nicht Aaron Sorkin. Stattdessen bekam Emerald Fennell den Preis für das Buch zu „Promising Young Woman“. Die Trophäe für das beste adaptierte Drehbuch gewannen Christopher Hampton und Florian Zeller für „The Father“.

Bester internationaler Film wurde „Der Rausch“ von Tomas Vinterberg. Der dänische Regisseur widmete den Oscar in einer berührenden Rede seiner ältesten Tochter, die kurz vor Drehbeginn verstorben war.

Die 93. Oscar-Verleihung fand aufgrund der strikten Hygienemaßnahmen wegen der noch anhaltenden Corona-Pandemie unter besonderen Umständen statt. Die Zeremonie wurde in der Union Station aufgezeichnet, dem 1939 erbauten Bahnhof in der Downtown von Los Angeles. Nur 170 Personen durften dabei sein. Zusätzlich wurde in mehrere Studios in anderen Ländern geschaltet. Die Veranstalter entschieden sich aufgrund der komplizierten Situation für wenige Showelemente und eine rasche Taktung der Preisübergaben. Zu einem der Highlights wurde dann ein Musikquiz von DJ Questlove kurz vor Abschluss der Verleihung.

Oscars 2021 – alle Gewinner im Überblick

BEST PICTURE

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

BEST ACTOR

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

BEST ACTRESS

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

BEST DIRECTOR

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Thomas Vinterberg, Another Round

Chloé Zhao, Nomadland

BEST SUPPORTING ACTRESS

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

BEST SUPPORTING ACTOR

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

BEST INTERNATIONAL FEATURE

Another Round („Der Rausch“)

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

BEST ANIMATED FEATURE

Onward

Over the Moon

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

BEST DOCUMENTARY FEATURE

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

BEST CINEMATOGRAPHY

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

BEST MAKEUP AND HAIRSTYLING

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

BEST COSTUME DESIGN

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

BEST FILM EDITING

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

BEST SOUND

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

BEST LIVE-ACTION SHORT

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

BEST ANIMATED SHORT

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

BEST DOCUMENTARY SHORT

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

BEST VISUAL EFFECTS

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

BEST PRODUCTION DESIGN

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

BEST ORIGINAL SCORE

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

BEST ORIGINAL SONG

„Fight for You,“ Judas and the Black Messiah

„Hear My Voice,“ The Trial of the Chicago 7

„Husavik,“ Eurovision Song Contest

„Io Si (Seen),“ The Life Ahead

„Speak Now,“ One Night in Miami