Oscars 2020: Eminem performt überraschend „Lose Yourself“

Auf Eminems Überraschungsalbum „Music To Be Murdered“ findet sich mit „Unaccomodating“ ein Track, der umgehend eine heftige Kontroverse ausgelöst hat.

Eminem hat sich auf seiner neuen Platte in den Lyrics zum Song „Unaccomodating“ mit Salman Ramadan Abedi verglichen, dem Selbstmordattentäter, der nach einem Ariana-Grande-Konzert im Jahr 2017 22 Menschen in der Manchester Arena tötete. Zu hören ist in dem Stück mit dem Gasteinsatz von Young M.A. die Zeile: „But I’m contemplating yelling ‘bombs away’ on the game / Like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting.” In kürzester Zeit sorgte Eminem damit in den Sozialen Medien für einen Sturm der Entrüstung. Ein Twitter-User schrieb stellvertretend für viele andere erbost: „Ich bin angewidert, wie konnte er oder sein Team denken, dass…