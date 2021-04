Die Tour muss coronabedingt auf 2022 verlegt werden: Guns N'Roses können wegen der Pandemie erst nächsten Sommer nach Europa kommen. Neuer Termin für München.

Auf ihrer Facebook-Seite vermelden Guns N'Roses kurz und knapp, dass die europäischen Sommertermine jetzt auf 2022 verschoben wurden. Dafür soll es nächstes Jahr weitere Auftritte und einen neuen Special Guest geben, Gary Clark Jr. Tickets bleiben gültig. Das betrifft auch einen Deutschland-Termin, in München, der nun für den 08. Juli 2022 angesetzt ist. Die Band beendet das Posting mit den Worten: „Wir können es verdammt nochmal nicht mehr erwarten!“ Tour update 🚨European Summer dates are now rescheduled to 2022. New dates added & new special guest, Gary Clark Jr.... Gepostet von Guns N' Roses am Dienstag, 6. April 2021 Die neuen…