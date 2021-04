Foto: Getty Images for MTV, Emma McIntyre. All rights reserved.

Das dürfte wohl die größte Überraschung bei der 93. Oscar-Verleihung gewesen sein: Chadwick Boseman wurde bei der Verleihung am Sonntag (25. April, in Deutschland in der Nacht zu Montag – alle Gewinner HIER im Überblick) um seinen Goldjungen als bester Hauptdarsteller gebracht.

Boseman war im Vorhinein der klare Favorit in seiner Kategorie. Seine Rolle als Blues-Trompeter Levee Green in „Ma Rainey’s Black Bottom“ hatten ihm unter anderem bereits posthum Preise bei den Golden Globes, den Screen Actors Guild Awards, den Critics‘ Choice Movie Awards und dem Black Film Critics Circle eingebracht.

Oscars 2021: Anthony Hopkins triumphiert

Aber als bei der Zeremonie, die unter Corona-Bedingungen reichlich schmucklos stattfand, der letzte Preis des Abends verkündet wurde, gewann der abwesende Anthony Hopkins für seine Leistung in „The Father“. Hopkins spielt in dem Film einen Demenzkranken und gewann 29 Jahre nach „Das Schweigen der Lämmer“ wieder in dieser Kategorie.

Boseman verstarb letzten Sommer, nachdem er vier Jahre lang gegen Darmkrebs gekämpft hatte. Boseman wurde in diesem Jahr zum ersten Mal für den Oscar nominiert.