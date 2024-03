Oscars 2024: Kritik am „In Memoriam“-Segment

Wie jedes Jahr gedachten die Oscars auch in ihrem diesjährigen „In Memoriam“-Segment den Verstorbenen des Vorjahres beziehungsweise der Monate vor der Verleihung. So zollte man in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. März 2024) etwa Alan Arkin, Harry Belafonte, Andre Braugher, Tina Turner oder Matthew Perry und zu Beginn dem russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny Tribut. Einige verstorbene Künstler und Künstlerinnen wurden aber in den Augen einiger Kritiker unzureichend geehrt.

Die Schauspieler Lance Reddick, Treat Williams, Ray Stevenson, der Schriftsteller Cormac McCarthy, die Sängerin Sinéad O’Connor und mehrere andere wurden zwar de facto erwähnt – ihre Namen waren allerdings nur kleingedruckt ganz am Ende des Segments in einer Art Sammelaufzählung zu sehen. Umrahmt wurde dies von einer Performance von Andrea und Matteo Bocelli samt Tänzern mit dem Song „Time To Say Goodbye“.

Kritik an den Oscars

„Das Oscar-Verleihung-‚In Memoriam‘ war ein solches Chaos… wie kann man all diese Menschen am Ende nicht respektieren, indem man einfach eine Wand mit Namen aufstellt, die kaum 10 Sekunden lang stehen bleibt? RIP Lance Reddick, Ray Stevenson, Treat Williams und alle anderen auf dieser Wand von Namen, die Besseres verdient haben“, schreibt ein erboster X-Nutzer.

Andere Nutzer des Kurznachrichtendiensts ärgerten sich darüber, dass dieses Jahr mehr die Tänzer und der musikalische Act und weniger die Verstorbenen der Fokus des Segments waren. „Wie wäre es mit einer Vollbildansicht des Gedenkvideos, damit wir die Namen lesen können? Das ist ein schrecklicher Aufbau. Bei allem Respekt, die Sängerinnen und Sänger sollten nicht im Mittelpunkt stehen“, schreibt ein Nutzer etwa.

Das sind alle Verstorbenen, die im „In Memorian“-Segment einzeln genannt wurden:

Michael Gambon

Norman Jewison

Harry Belafonte

Diana Giorgutti

Alan Arkin

Nitin Chandrakant Desai

Bo Goldman

Norman Reynolds

Julian Sands

Mark Gustafson

Andre Braugher

Chita Rivera

Tom Wilkinson

Glynis Johns

Jane Birkin

Paul Reubens

Piper Laurie

Richard Roundtree

Ryan O’Neal

Cynthia Weil

Bill Lee

Ryuichi Sakamoto

Robbie Robertson

Margaret Riley

Hengameh Panahi

Michael Latt

Nancy Buirski

Sue Marx

Peter Berkos

Osvaldo Desideri

Joanna Merlin

Erik Lomis

Glenn Farr

Leon Ichaso

Robert M. Young

Greg Morrison

Jake Bloom

Matthew Perry

John Bailey

Richard Lewis

Edward Marks

John Refoua

Lawrence Turman

Lee Sun-Kyun

Dewitt L. Sage Jr.

Arthur Schmidt

Bill Butler

Carl Weathers

William Friedkin

Glenda Jackson

Tina Turner

Alle weiteren Namen sowie zusätzliche Ehrungen finden sich auf der Website der Oscars.