Oscars 2024: Slash unterstützt Ryan Gosling bei „I’m Just Ken“ – Video

„I’m Just Ken“ zählt auch ohne Auszeichnung zu den erfolgreichsten Filmsongs des Jahres – und dieser Erfolg wurde auch bei den Oscars 2024 mit einer spektakulären Live-Performance von Ryan Gosling gewürdigt.

Ryan Gosling: Live-Auftritt bei den Oscars

Der minutiös geplante Auftritt begann auf dem Platz hinter Margot Robbie und erinnerte an die Musical-Einlage von Ken im Film „Barbie“ – im Vorfeld war bereits berichtet worden, dass die Performance exzessiv geprobt worden war. Denn neben einer Vielzahl von Tänzern (inklusive der Ken-Nebendarsteller aus „Barbie“) mussten auch die kleinen Gesten und Bewegungen sitzen. Das Anstoßen mit einem Glas, mit dem Gosling gleich danach einen Stich in den Bauch andeutet, das Packen der „männlichen Hand“ des Kameramanns, Hebefiguren – all das musste auf die Sekunde genau geschehen, damit die Kamera das Spektakel für die Zuschauer zu Hause auch wirklich einfangen konnte.

Slash und Ryan Gosling rocken „I’m Just Ken“

Neben Mark Ronson, der Ryan Gosling mit der E-Gitarre begleitete, gab es noch einen weiteren musikalischen Stargast auf der Bühne: Für ein Gitarrensolo betrat auch Slash die Bühne des Dolby Theatres und verlieh der ohnehin schon humorvollen und kurzweiligen Performance eine weitere Ebene klischeehafter Männlichkeit. Denn darum geht es in dem Song schließlich – und Slash war sich für diesen kleinen Witz ganz offensichtlich nicht zu schade.

Die komplette Performance hier sehen:

Oscars 2024: „Barbie“-Song von Billie Eilish kann sich durchsetzen

Kurz nach der Performance räumten dann auch Billie Eilish und Bruder Finneas den Oscar für „Best Original Song“ für „What Was I Made For“ ab. Damit ist die Sängerin die erste weibliche Künstlerin, die zweimal in ihrer Karriere für einen Song einen Oscar, Grammy und Golden Globe erhalten hat.

Eilish zeigte sich sprachlos, brach beinahe in Tränen aus, endete dann allerdings mit euphorischem Lachen. Für die Geschwister ist es bereits der zweite Oscar – sie erhielten die Auszeichnung bereits für den Bond-Song „No Time to Die“.