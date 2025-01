Stephen King fordert Absage der Oscars: „Kein Glanz, wenn Los Angeles in Flammen steht“

Stephen King hat kein Interesse daran, in diesem Jahr seine Stimme für die Oscar-Verleihung abzugeben. Der Schriftsteller forderte angesichts der anhaltenden Verwüstung durch die Waldbrände in Los Angeles die Absage der gesamten Veranstaltung.

In einem Beitrag auf Blue Sky meldete King sich zu Wort. „Ich werde dieses Jahr nicht an der Oscar-Verleihung teilnehmen. Meiner Meinung nach sollten sie sie absagen. Kein Glanz, wenn Los Angeles in Flammen steht.“

Kings Kommentar folgt einem ähnlichen von Hacks-Star Jean Smart. Sie hat die Dissonanz zwischen den anhaltenden Bränden und der Preisverleihungssaison in Hollywood angesprochen. „Ich hoffe, dass die Fernsehsender, die die bevorstehenden Preisverleihungen übertragen, ernsthaft in Erwägung ziehen, sie NICHT zu übertragen. Und die Einnahmen, die sie erzielt hätten, den Opfern der Brände und den Feuerwehrleuten zu spenden“, schrieb sie.

Oscar-Nominierungen auf 23. Januar verschoben

Die Brände haben die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bereits dazu veranlasst, die Bekanntgabe der diesjährigen Nominierten zu verschieben. Die Nominierungen sollten eigentlich morgen, am 17. Januar, bekannt gegeben werden. Aber nun ist die Bekanntgabe für nächsten Donnerstag, den 23. Januar, um 5:30 Uhr PT geplant.

Die Akademie hat auch ihr jährliches Mittagessen abgesagt. Das war für den 10. Februar geplant. Und die Organisation hat 750.000 US-Dollar an den Motion Picture and Television Fund gespendet. So soll den von den Bränden Betroffenen geholfen werden.

Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass die Oscar-Verleihung, die am 2. März stattfinden soll, komplett abgesagt wird. Der CEO der Academy, Bill Kramer, gab Anfang dieser Woche gegenüber der Los Angeles Times eine Erklärung ab. Darin sagt er, dass die Organisation der Meinung sei, dass sie „weitermachen muss. Um unsere Filmgemeinschaft zu unterstützen und unsere globale Plattform zu nutzen, um auf diese kritischen Momente in unserer Geschichte aufmerksam zu machen“.

Grammys haben es schwerer

Kramer fügte hinzu, dass es bei der diesjährigen Zeremonie „besondere Momente geben wird, in denen diejenigen gewürdigt werden, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben. Der Geist von Los Angeles und unserer Filmgemeinschaft war schon immer von Widerstandsfähigkeit geprägt. Und die Oscars stehen nicht nur für eine Feier des Films. Sondern auch für die Stärke und Einheit der Branche angesichts von Widrigkeiten.“