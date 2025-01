Wie die kalifornischen Brände die Oscars beeinflussen

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verlängert die Abstimmung über die Oscar-Nominierungen. Und verschiebt den Termin für die Bekanntgabe der Nominierungen von Freitag, dem 17. Januar, auf Sonntag, den 19. Januar, aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles.

In einer E-Mail an die Mitglieder am Mittwochnachmittag informierte AMPAS-CEO Bill Kramer die Mitglieder darüber, dass die Abstimmung über die Oscar-Nominierungen um zwei Tage verlängert wurde. Sie endet nun am 14. Januar, wie The Wrap berichtet . Aufgrund dieser Änderung wird auch die Bekanntgabe der Nominierungen um zwei Tage verschoben. Und findet zum ersten Mal in der Geschichte am Sonntag statt.

„Wir möchten denjenigen, die von den verheerenden Bränden in Süd- Kalifornien betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen“, heißt es in der E-Mail, die The Wrap erhielt. „So viele unserer Mitglieder und Branchenkollegen leben und arbeiten in der Gegend von Los Angeles. Und wir denken an sie.“

Auch Critics Choice Awards betroffen

Neben den Änderungen des Zeitplans für die Abstimmung und der Verschiebung der Bekanntgabe der Nominierungen hat die Academy auch die Vorführung der internationalen Kurzfilmauswahl verschoben, die für Mittwoch geplant war. Sie wird zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt im Laufe dieser Woche nachgeholt. Die für Samstag geplanten Vorauswahl-Veranstaltungen wurden laut der E-Mail abgesagt.