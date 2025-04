Oliver Stone: Val Kilmer wurde einer Oscar-Nominierung beraubt

Während seines Aufstiegs zum Ruhm in den 80er Jahren erwarb sich Val Kilmer bei seinen Kollegen und in den Medien den Ruf eines grüblerischen jungen Schauspielers, der am Set oft gereizt war. Seine Darbietungen waren jedoch fesselnd und nuanciert. Ein unverkennbares Ergebnis seiner unermüdlichen Hingabe an sein Handwerk.

In seiner Erinnerung an Kilmer, der am Dienstag im Alter von 65 Jahren verstarb, reflektierte der Regisseur Oliver Stone über die „widersprüchliche“ Natur des rätselhaften Schauspielers. Stone, der mit Kilmer 1991 an dem Rock-Biopic The Doors und 2004 an dem Historiendrama Alexander arbeitete, bezeichnete ihn als „brillant, sowohl als Jim Morrison in The Doors als auch in Alexander als König Philipp von Makedonien“.

„Seine Herangehensweise und Einstellung haben sich zwischen 1990 und Alexander im Jahr 2004 erheblich verändert. Die Ergebnisse haben mich bei beiden Gelegenheiten zufriedengestellt“, sagte Stone am Freitag in einer Erklärung gegenüber Rolling Stone. „Val als turbulent, widersprüchlich und gequält zu bezeichnen, ist eine Untertreibung. Aber das Ergebnis war, dass er im Film aufregend war, immer aufregend und frisch. Wir brauchen mehr Vals.“

„Der Oscar-Nominierung beraubt“

Kilmers Darstellung als Morrison gilt als seine verwandlungsfähigste. Wobei Stone zuvor sagte, der Schauspieler sei einer Oscar-Nominierung „ beraubt worden “. In seinen Memoiren I’m Your Huckleberry erinnerte sich Kilmer: „Die Geschichte handelte für mich von Jims Ruhm und dann von seinem Untergang. Von der griechischen Flotte, die darauf wartete, ihn in sein Schicksal zu segeln, um mit Rock ‚n‘ Roll in einer gewaltigen Katastrophe zu sterben.“

Kilmer erläuterte seinen Ansatz: „Wenn ich mich genug anstrengte, konnte ich vielleicht durchbrechen. Und sein Licht reflektieren. Seinen Geist befreien. Und durch eine bacchantische Welle der Tapferkeit mir selbst, Jim und allen Zuschauern Heilung bringen.“

Stone erinnerte am Freitag an Kilmer und schloss mit den Worten: „Er war ein Bilderstürmer und Rebell in seiner Schauspielkunst. Er sorgte immer für Spannung, egal ob in Neben- oder Hauptrollen.“ Er fügte hinzu: „Das Kino wird ihn vermissen.“

Frank Whaley, der im Film den Doors-Gitarristen Robby Krieger spielte, sagte in einer separaten Würdigung, dass ‚die Zusammenarbeit mit Val Kilmer und die Beobachtung, wie er sich in Jim Morrison verwandelte, mein Leben als Schauspieler verändert hat‘. „Der begabte Schauspieler Val Kilmer, der Jim auf wundersame Weise im Film The Doors spielte, hat den Durchbruch auf die andere Seite geschafft“, fügte der Schlagzeuger der Doors, John Densmore, hinzu. Kyle MacLachlan , der Ray Manzarek spielte, sagte ebenfalls: „Du wirst immer mein Jim sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund.“

„Wir waren mehr als nur ein bisschen erschrocken über die schiere Kühnheit seines Auftritts“

Eine der vielleicht lebendigsten Erinnerungen, die Kilmer nach seinem Tod teilte, war die, dass die Schauspielerin Jennifer Tilly sich daran erinnerte , ihm bei den Vorsprechen für den Film von 1991 über den Weg gelaufen zu sein. Während sie vor dem Casting-Büro wartete, beschrieb Tilly ein Cabrio aus den Sechzigern, das „mit aufgedrehter Doors-Musik in voller Lautstärke heranbrauste“, und einen Mann, der mit „wilder Mähne, barfuß, ohne Hemd und nur mit einer engen Lederhose bekleidet“ aus dem Auto stieg.

„Wir schauten uns alle an und dachten: Wer ist dieser Typ? Wir waren mehr als nur ein bisschen erschrocken über die schiere Kühnheit seines Auftritts“, sagte sie. „Natürlich war es Val Kilmer. Und von diesem Moment an hatte niemand anderes eine Chance. RIP King.“