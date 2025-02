Warum bei Ozzy Osbourne die Kraft nicht mehr reicht

Während sich „Back to the Beginning“, das einmalige Comeback-Konzert von Black Sabbath, mit der Ankündigung einer unfassbaren Riege von Musikern und Bands zu einem Metal-Event entzwickelt, tritt Ozzy Osbourne auf die Bremse.

Der Sänger der britischen Band erklärte in seiner Radioshow auf SiriusXM, dass seine anhaltenden Gesundheitsprobleme, einschließlich seines Kampfes mit der Parkinson-Krankheit, ihn daran hindern würden, ein komplettes Set mit Black Sabbath zu spielen.

„Ich habe nicht vor, ein ganzes Set mit Black Sabbath zu spielen, aber ich mache ein paar kleine Sachen mit ihnen“, verriet der Sänger. „Ich tue, was ich kann und womit ich mich wohlfühle.“

Er fügte hinzu: „Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Wenn man morgens aufsteht, springt man einfach aus dem Bett. Ich muss mich selbst ausbalancieren, aber ich bin nicht tot. Ich bin immer noch aktiv dabei.“

Ozzy Osbourne live: Erst Solo, dann Black Sabbath

Es sieht derzeit so aus, als würde Ozzy Osbourne eine Reihe von Solosongs mit seiner eigenen Begleitband spielen, bevor er dann in ein großes Finale mit Klassikern seiner großen Band übergeht.

Schon vor einigen Wochen hatte der 76-Jährige, ebenfalls in seiner Sendung im Radio, ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben: „Ich habe es bis 2025 geschafft. Ich kann nicht mehr laufen, aber wisst ihr, was ich über die Feiertage gedacht habe? Trotz meines Gejammers bin ich noch am Leben.“

Bei dem einmaligen Konzert am 05. Juli 2025 im Villa Park in Birmingham werden neben Black Sabbath und Ozzy Osbourne auch Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon auftreten. Zuletzt wurden auch Guns N‘ Roses, Tool und Rival Sons bestätigt. Fans schwärmen schon jetzt von der Aussicht auf ein historisches Konzert für die Metal-Gemeinde. Der Gig war innerhalb von 16 Minuten ausverkauft.