BTS-Fans enttäuscht: Frust beim Vorverkauf für München

Der Vorverkauf für die zwei BTS-Konzerte am 11. und 12. Juli 2026 in der Münchner Allianz Arena hat für große Euphorie, aber auch massive Empörung in der deutschen BTS-Community gesorgt. Trotz Presale, der laut einem Facebook-Post mit einem Screenshot der Ticketmaster-Queue nach eigenen Angaben von mehr als einer Million Fans genutzt wurde, blieben viele treue Anhänger ohne Karten. In den sozialen Medien lassen sie ihrem Frust freien Lauf. Die Fans fordern mehr Transparenz und effektive Anti-Scalping-Maßnahmen.

BTS-Fans empört: Schlechte Chancen beim offiziellen Vorverkauf?

Dass bei der immensen Popularität von BTS nicht jeder ein Ticket ergattern kann, ist klar. Dennoch mehren sich in den Facebook-Kommentaren zu einem Beitrag von LiveNation die wütenden Kommentare über das Vorverkaufssystem. Ein Nutzer, der offenbar nicht bereit war, für den Fan-Sale am Donnerstag zu bezahlen, schreibt: „Einfach eine reine Abzocke alles. Am Donnerstag schön für den Presale abkassiert, Millionen verdient. Heute waren wir bei Platz 4000 und haben nichts erhalten, außer Platz in der Warteschlange für den Soundcheck ab 500 Euro.“

Die Kritik richtet sich auch an jene, die gekauft haben, um Profit aus dem Hype um BTS zu schlagen. „Die Geier, die Tickets zum Spaß kaufen und sie direkt in Ebay für das Dreifache reinsetzen“, kommentiert ein weiterer Fan. Der Weiterverkauf zu sehr hohen Preisen – oft durch Scalper-Accounts und über Drittplattformen – überschattet mittlerweile die Vorfreude auf viele Touren. Zudem heißt es: „Ach hört auf. Es sollte der Transfer für solche Verkäufe verboten werden. 50% haben nur gekauft, um teuer weiterzuverkaufen usw.“

Kann man sich auf die Nummer in der Warteschlange verlassen?

Ein anderer Beitrag mutmaßt über die Warteschlange – angeblich sei Fans ein willkürlicher Platz zugeteilt worden: „Ich kann nur jedem hier sagen: Ich verstehe, wie frustrierend das ist. Ich hatte Donnerstag [zum Presale] großes Glück. Und ja es ist eine Glückssache. Es macht keinen Unterschied, wann ihr in den Warteraum geht. Die Wartenummern werden zufällig verteilt…“ Der Fan warnt zudem eindringlich vor betrügerischen Angeboten: „…und am meisten ist es ärgerlich, dass viele Tickets nun von Scammern im Besitz sind… bitte kauft nicht! … sondern schaut lieber in richtigen Army Gruppen oder bei Ticketmaster.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachfrage die verfügbaren Tickets weit überstieg: „13.40Uhr waren beide Tage und alle Preiskategorien komplett ausverkauft.“ Und trotz guter Position: „Ich hatte Platz 3000 und hab an allen 4 Möglichkeiten nichts mehr bekommen.“