Ozzy Osbourne: So emotional ehrte Birmingham seine Metal-Legende

Am 3. Dezember, Ozzys 77. Geburtstag, verlieh ihm die Stadt Birmingham posthum den „Lord Mayor’s Award“. Die Ehrung nahmen seine Frau Sharon Osbourne und Tochter Kelly entgegen.

Die Auszeichnung – eine der höchsten zivilen Ehrungen der Stadt – würdigt Persönlichkeiten für „herausragende Leistungen oder außergewöhnlichen Dienst“ für Birmingham und seine Menschen.

Damit wird Ozzys Beitrag zur kulturellen und musikalischen Identität seiner Heimat gewürdigt. Zusätzlich zum Award übergab der Stadtrat der Familie ein Kondolenzbuch mit tausenden Beileidsbekundungen von Fans und Bürgern, die nach Ozzys Tod im Juli eingegangen waren.

Tief verwurzelt in Birmingham

Ozzy stammt aus dem Stadtteil Aston (Namensgeber des Premier-League-Teams Aston Villa) und blieb zeitlebens seiner Heimatstadt verbunden. Er wurde gleich zweimal in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen – eine Ehre, die weltweit nur 27 Pop- und Rock-Künstlern zuteil wurde.

Bereits in diesem Jahr hatten Birmingham und Black Sabbath ihn mit der „Freedom of the City“ ausgezeichnet – kurz vor seinem Abschiedskonzert im Villa Park. Die aktuelle Auszeichnung wird als weitere feierliche Würdigung verstanden.

Darüber hinaus lockte die Ausstellung „Working Class Hero Exhibition“ im Birmingham Museum & Art Gallery seit Juli fast 400.000 Besucher an. Ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie stark Ozzy und sein Erbe die Menschen bewegen.

Emotionale Preisübergabe

Kelly Osbourne zeigte sich tief gerührt bei der Preisübergabe und dankte den Menschen der Stadt für die große Anteilnahme und Unterstützung. Sie betonte, wie sehr Birmingham ihrem Vater in den langen Jahren des USA-Exils am Herzen lag.

Bürgermeister Zafar Iqbal erklärte, dass Ozzy „immer ein stolzer und unvergessener Sohn Birminghams“ bleibe – trotz seines weltweiten Erfolgs habe er seine Wurzeln nie vergessen.

Die Verleihung des „Lord Mayor’s Award“ ist mehr als eine symbolische Geste: Sie bestätigt, dass die Musik und das Lebenswerk des „Prinzen der Dunkelheit“ nicht nur globale Bedeutung hatten, sondern tief in der Industrieregion der englischen Midlands verwurzelt sind.