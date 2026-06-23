Ozzy Osbournes Fledermausthron aus seinem letzten Konzert kommt in Birminghamer Museumsausstellung

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ozzy Osbournes fledermausförmiger Thron aus seinem letzten Konzert wird in einer Museumsausstellung in Birmingham, England, zu sehen sein – als Teil einer Hommage an das Leben und die Karriere der verstorbenen Metal-Legende, wie die BBC berichtet.

Der Thron wird ab dem 1. Juli Teil der Ausstellung „Ozzy Osbourne Working Class Hero“ im Birmingham Museum & Art Gallery. Die kostenlose Schau eröffnete im vergangenen Juni im Vorfeld von Osbournes Abschiedskonzert Back to the Beginning und wurde bis zum 27. September verlängert.

Die Ausstellung präsentiert eine Fülle von Exponaten und Memorabilia aus Osbournes gesamter Karriere – darunter zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, von Branchenpreisen bis hin zu Platinschallplatten, sowie Fotografien, die seinen Weg vom Aufwachsen im Birminghamer Arbeiterviertel Aston bis zum Heavy-Metal-Pionier und weltberühmten Rockstar nachzeichnen.

Sharons Worte zum Thron

Zur Aufnahme des Throns in die Sammlung erklärte Osbournes Frau Sharon in einem Statement: „Da wir uns dem einjährigen Jubiläum von Back to the Beginning nähern, erscheint es passend, dass Ozzys Thron – der untrennbar mit seinem letzten Auftritt verbunden ist – im Museum einen Platz findet, wo ihn die Fans sehen können, die ihn geliebt haben.“

Der gotische Thron, verziert mit einem Fledermauskopf und -flügeln, ist zwar untrennbar mit Osbournes letztem Gig verknüpft, doch zum ersten Mal saß er darauf bei der Induction Ceremony der Rock and Roll Hall of Fame 2024. Aufgrund seiner zahlreichen gesundheitlichen Probleme – darunter eine Parkinson-Diagnose im Jahr 2020 – war der Thron in den wenigen Momenten, in denen Osbourne in den letzten Jahren seines Lebens die Bühne betrat, schlicht notwendig.

Osbournes Show Back to the Beginning fand am 5. Juli 2025 im Villa Park in Birmingham statt. Sie umfasste Osbournes letzten Live-Auftritt – sowohl als Soloartist als auch mit Black Sabbath. Außerdem traten Metallica, Jack Black, Tom Morello, Slayer, Guns N‘ Roses, Pantera, Gojira und weitere auf.

Tod wenige Wochen später

Osbourne starb nur wenige Wochen nach dem Konzert am 22. Juli.