Ozzy Osbourne: „Hab mir freiwillig in die Hose gepisst!“ – Beweisvideo

Ozzy Osbourne erzählt in der neuesten Folge des im September wiederbelebten „Osbournes“-Podcasts, dass er früher freiwillig auf der Bühne in seine Hose genässt hat – mit der Begründung, er sei „sowieso nass“ gewesen. In dem wöchentlichen Videotalk sitzt Ozzy mit seiner Frau Sharon und seinen Kindern Jack und Kelly an einem Tisch.

„Wer scheißt in seine Unterwäsche?!“

Zu Beginn der Folge sprechen die vier noch über ein Paar Unterwäsche von Königin Victoria, das einst versteigert wurde. Später erwähnt Sharon, dass sie mal die Schuhe von Marilyn Monroe besaß, woraufhin Jack antwortet: „Moment mal, es ist also seltsam, die Unterwäsche der Königin zu besitzen, aber man kann die Schuhe von Marilyn Monroe haben?“

Daraufhin erwidert Sharon: „Schuhe, eine Handtasche, ein Kleid sind etwas anderes als die verdammten Unterhosen von jemandem, in die er gefurzt und geschissen hat.“

Als Jack fragt: „Wer scheißt in seine Unterwäsche?“, meint Ozzy über die Britische Königin: „Sie war ein altes Mädchen, sie war wahrscheinlich inkontinent. Sie besaß Kontinente, aber sie war inkontinent.“

Ozzy argumentiert weiter, dass die Royals sich wahrscheinlich in ihrer Unterwäsche erleichtern, wenn sie sich inmitten langer Paraden und anderer öffentlicher Umzüge befinden. Dann gibt er zu: „Wenn ich auf der Bühne stand, sagte ich immer: ,Ach, scheiß drauf‘, und pisste einfach, weil ich sowieso nass war, weil ich mit Wasser um mich warf.“ Während seiner Konzerte besprühte Ozzy das Publikum mit Wasserpistolen oder schüttete große Eimer Wasser auf sie und übergoss sich dabei oft selbst.

Zu Beginn der Folge bestätigt der 74-Jährige auch, dass er in den 80er Jahren mit Mötley Crüe Ameisen geschnupft habe, wie schon lange gemunkelt und in der Mötley-Crüe-Biografie „The Dirt“ auch so dargestellt wurde.

Mehr über Ozzy Osbourne und den Podcast

Der „The Osbournes“-Podcast ist seit Mitte September 2023 nach einer fünfjährigen Pause wieder mit neuen Folgen zurückgekehrt und auf allen gängigen Plattformen zu hören. So kann Osbourne zumindest digital aktiv sein – live aufzutreten lässt sein körperlicher Zustand noch nicht zu.

Osbourne hat aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme, einschließlich Parkinson und einer Wirbelsäulenverletzung, Schwierigkeiten mit Live-Auftritten. So musste schon seine ursprünglich für 2018 geplante „No More Tours 2“-Tour mehrmals verschoben und schließlich abgesagt werden. Obwohl er seinen Rücktritt vom Tourleben ankündigte, überlegt er dann, „Residency-Shows“ zu geben. Doch seinen geplanten Auftritt beim „Power Trip“-Festival in Kalifornien musste er ebenfalls absagen.