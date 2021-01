Bevor Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister 2015 an Krebs verstarb, schrieb er eine Reihe Solo-Tracks für Ozzy Osbourne. Beide waren enge Freunde. Etwas überrascht von der eigenen Erkenntnis erklärte Ozzy nun in einem Interview kürzlich, dass er „wahrscheinlich einer der letzten Menschen“ gewesen sei, die ein Wort mit Lemmy wechselten.

Osbourne griff sofort zum Telefon, als man ihn über den Gesundheitszustand seines Freundes informierte. „Ich ließ ihn ans Telefon holen, doch konnte ich mir nicht zusammen reimen, was er mir sagte“, erinnerte sich der 72-Jährige. Im Interview gegenüber „Planet Rock“ betonte er anschließend, wie schreckliche dieser Moment für ihn gewesen sei.

Ozzy Osbourne hat das Ende kommen sehen

Die zwei alten Hasen standen sich nicht nur privat nahe, sondern verbrachten auch viel Zeit auf Tour gemeinsam. In Südafrika läuteten 2015 bei Osbourne die erste Alarmglocken. Sechs Monate vor Lemmys Tod spielten sie dort ein paar Konzerte, im Interview erklärte er nun, dass der damals 69-Jährige schrecklich dünn aussah. Der Anblick habe ihm das Herz gebrochen.

Ozzy Osbourne: „Er versuchte sich so normal wie möglich zu benehmen. Doch es war eines dieser Dinge, über die er wusste, dass ich sie wusste, ich aber nichts sagen wollte.“ Sein Freund habe bis zum bitteren Ende hin gearbeitet. Trotz der Krankheit schien der Motörhead-Frontmann geistig noch sehr wachsam gewesen zu sein. Osbourne erinnerte sich vor allem an folgendes Zitat aus jener Zeit: „Ich hätte wahrscheinlich zehn Jahre länger leben können, hätte ich nicht geraucht und meinen Lebensweise so praktiziert. Doch ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es leben wollte.“

Ozzy Osbourne ist – nach der langwierigen Erholung eines schwerwiegenden Sturzes und langer Krankheit – mit dem Nachfolger der 2020er-Platte „Ordinary Man“ beschäftigt. Die Arbeiten seien bereits zur Hälfte abgeschlossen. Auf dem kommenden Album bekommt er nach eigenen Angaben Unterstützung von Metallica-Bassist Robert Trujillo, Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins und Chad Smith von den Red Hot Chilli Peppers.