Ozzy Osbourne: So steht es wirklich um seine Gesundheit

Eine schwere Grippe setzt den Sänger derzeit außer Gefecht. Dabei sollte am Mittwoch (30. Januar) seine Abschiedstour mit Judas Priest starten. Ozzy sagt seine komplette Europa-Tour ab.

Update, 29. Januar, 23:00 Ozzy Osbourne hat seine komplette Europa-Tournee abgesagt. Ein Sprecher: „Ozzy Osbourne has been forced to postpone the entire UK and European leg of his ‘No More Tours 2′ tour on doctors’ orders. This follows yesterday’s (January 28) announcement that Osbourne was postponing the first four dates of the tour because of the flu. After seeing his physician again, Osbourne has been diagnosed with a severe upper-respiratory infection which the doctor feels could develop into pneumonia given the physicality of the live performances and an extensive travel schedule throughout Europe in harsh winter conditions.” Der Musiker leidet…