Parcels verlieren sich mit ihrem neuen Live-Album in Dance-Trance

Parcels haben ihr neues Album „Live Vol.2“ und einen neuen musikalischen Weg angekündigt.

Die erste Live-LP der australischen Gruppe wurde 2020 veröffentlicht und man konnte ihnen bei einem Vollgasauftritt im den berühmten Berliner Hansa-Studios zuhören. Aber nun verändern sich die Bedingungen, denn die zweite Live-Platte bringt Parcels auf die Tanzfläche.

Die 12 Tracks – darunter fünf neue Songs – wurden von der Band im Le Palace, einem bekannten Nachtclub im 9. Arrondissement von Paris, live eingespielt. Dazu gehört auch „Reflex“, das bereits jetzt zu hören ist.

„Ich glaube, nach dem letzten Album wollten wir uns ein wenig gehen lassen und wirklich in die Welt der Tanzmusik eintauchen“, sagte Schlagzeuger Anatole ‚Toto‘ Serret der britischen Ausgabe des ROLLING STONE.

Serret weiter: „Wir hatten gerade „Day/Night“, unsere zweiten Platte, fertig, und ich glaube, wir wollten einfach feiern, weil wir viel getourt hatten, aber auch, weil wir ein Faible dafür haben, Songs mit anderen Songs zu verbinden. Natürlich endete das Ganze dann mit der Idee, es in einem Club aufzunehmen.“

Eigentlich hatte erst New York als Produktionsort festgestanden, doch der Vibe in Paris sprach dagegen.

„Wir waren direkt nach unserer Europatournee dort und wir hatten alles, was wir brauchten“, fügte der Drummer hinzu.

Parcels aus POV-Perspektive

Das neue Album wird von einem Film begleitet, bei dem die langjährige Mitarbeiterin Carmen Crummelin Regie geführt hat und der die Euphorie des gesamten Auftritts mühelos einfängt. Um diesen Effekt zu erzielen, hat Crummelin die Kameras an den Körpern der Bandmitglieder und des Publikums angebracht.

„Wir wollten wirklich das Gefühl einfangen, in einem Nachtclub zu sein und sich in einer musikalischen Trance zu verlieren, aber das ist nicht immer einfach, also hat Carmen die Kameras auf einige ihrer Freunde verteilt“, so Serret.

Während der sehr langen Tournee im Jahr 2022 stellte sich die Frage, wie neue Songs bühnentauglich gemacht und auch alte Songs wieder aufgegriffen werden können. Dabei half das Tag-und-Nacht-Konzept, einen eigenen künstlerischen Weg zu gehen.

„Wir wechselten ständig zwischen der Tagesplatte, die wir vorne auf der Bühne spielten, und dem Nachtteil, bei dem wir alle zusammen hinten auf der Bühne standen“, sagte der Drummer. „Das hat beim zweiten Plattenteil sehr gut funktioniert, denn die Idee, den Nachtteil in einem Club zu spielen, hat sich als bahnbrechend erwiesen, weil wir die Energie spüren konnten, die entsteht, wenn wir alle zwei Meter voneinander entfernt stehen, während wir auftreten. Wir spielten zwei Stunden lang mit den Songs der Nachtseite, und ich hätte noch viel länger dabei bleiben können. Ich habe es einfach genossen.“

„Live: Vol 2“ von Parcels erscheint am 20. Oktober.

Dieser Artikel ist eine Übersetzung eines Textes von ROLLING STONE UK