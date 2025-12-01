Patti Smith hat nichts von ihrer Kraft verloren, auch „Horses“ nicht

Patti Smith war das ganze Jahr über auf Tournee, um den fünfzigsten Jahrestag von „Horses“, ihrem berühmten Debütalbum, das im November 1975 veröffentlicht wurde, zu feiern. Letzte Woche trat sie in New York auf und rockte das Beacon Theater. Sie hatte so viel Spaß, dass sie „Gloria“ dreimal spielte, was verrückt ist, aber es wurde mit jedem Mal wilder. Zum Finale stichelte sie das Publikum: „Jesus starb für die Sünden von jemandem … danke, Jesus!“

Smith wusste, dass das Publikum gekommen war, um sie tanzen zu sehen, und sie lieferte zwei Nächte lang ab. Mit 79 Jahren ist die Sängerin immer noch eine dynamische Tänzerin und kam, um die krampfhaften Rock’n’Roll-Rhythmen in ihren Knochen zur Schau zu stellen.

Eine Band wie eine Familie

Ihre Band ist eine reine Familienangelegenheit: Kaye begleitet sie seit ihren Gedichtlesungen in den frühen 1970er Jahren auf der Gitarre. Jay Dee Daugherty war ihr Schlagzeuger auf „Horses“. Tony Shanahan ist seit ihrer kreativen Wiedergeburt 1996 am Klavier, dem Bass, der Gitarre und als Sänger dabei. Der Gitarrist ist zufällig sogar ihr Sohn Jackson. Ihre Tochter Jessie kam schließlich dazu, um bei der Zugabe Klavier zu spielen.

Außerdem hat Smith gerade eines ihrer kraftvollsten Bücher veröffentlicht: „Bread of Angels“. Sie hat schon einige Memoiren geschrieben, aber dieses ist ihr eindringlichstes seit „Just Kids“, in dem sie Themen offen verhandelt, über die sie noch nie so offen gesprochen hat – ihre Ehe mit dem MC5-Gitarristen Fred „Sonic“ Youth, ihre Jahre der Isolation in Detroit und ihre Trauer als junge Witwe von 48 Jahren nach seinem Tod im Jahr 1994.

Sie spielte eine bewegende Version von „Because the Night“, die sie ihrem Mann widmete, und erinnerte daran, wie sie Bruce Springsteens Demo nahm und ihre eigenen Worte „für die große Liebe meines Lebens, Fred ‚Sonic‘ Smith“ schrieb.

Die zeitlose Kraft von „Horses“

Horses ist ein perfektes Album, das nie an Aktualität verliert, wie es nur wenige ihrer Helden jemals geschafft haben. Es war unmöglich, die an diesem Abend fanatischen Fans davon abzuhalten, bei den Höhepunkten wie „Make her mine! Make her mine!“ oder „I like it like that! I like it like that!“ mitzusingen.

Smith traf die zweifelhafte Entscheidung, „So You Wanna Be a Rock & Roll Star“ hinzuzufügen, einen der langweiligsten Songs, die sie oder die Byrds je aufgenommen haben, aber zumindest spielte sie ein paar fantastisch ungeschickte Gitarren-Feedbacks. Außerdem hat sie den derzeitigen Präsidenten in „Birdland” und „Land” sowie im doppelten Finale „Ghost Dance” und „People Have the Power” ordentlich auseinandergenommen. Während „Land” bewies sie, dass niemand den Twist, den Pony, den Watusi oder den Mashed Potato so tanzen kann wie sie.

Berührende Verneigung vor Television

An einem Punkt verließ sie die Bühne für eine Pause und überließ es den Jungs der Band, ein 15-minütiges Medley aus Television-Klassikern zu spielen. Wie Kaye sagte, wollten sie nicht nur das 50-jährige Jubiläum von „Horses“ feiern, sondern auch die legendäre sechswöchige CBGB-Residenz der Patti Smith Group im Frühjahr 1975 mit „unserer Schwesterband”. Sie widmeten „See No Evil”, „Friction” und das unerschöpfliche „Marquee Moon” dem Andenken an den verstorbenen Tom Verlaine.

Aber wie Patti Smith bei einem dieser CBGB-Gigs mit Television 1975 verkündete, hat sie diesen „assassinatin’ rhythm”. Sie spielte eine wilde Version von „Dancing Barefoot“, ihrer mystischen Tirade über Sex und Tod. Es ist eine tiefgehende Ode an Sonic Smith.

Vor ein paar Wochen erzählte sie bei ihrer Buchvorstellung in New York eine großartige Geschichte über „Dancing Barefoot“ – die Plattenfirma wollte, dass sie die Zeile „come on like some heroine“ ändert, weil sie davon ausgingen, dass es sich um einen Verweis auf Drogen handelte. „Ich sagte: ‚Wisst ihr, was eine Heroin ist‘? Eine Heldin?‘“, erinnerte sie sich. „Nur ein kleiner Einblick, wie schwer es war, in den Siebzigern ein Mädchen zu sein.“

„Horses“ hat über die Jahre nichts von seiner Kraft verloren, weil ihre poetische Stimme immer in den Beats von Doo-Wop und R&B verwurzelt war. Als sie anfing, mit Kaye aufzutreten, spielte sie Slow-Dance-Klassiker aus den Fünfzigern wie „Down the Aisle of Love” und verwandelte sie in das Liebeslied von Scherezade aus „Tausendundeiner Nacht” oder den Motown-Oldie „The Hunter Gets Captured By The Game”.

Aber Rock’n’Roll-Rhythmen standen für sie immer an erster Stelle. Mit ihrer rauen Stimme aus South Jersey wirkte sie eher wie die Shangri-La’s als wie eine Beat-Poetin. Sie filterte ihren Rimbaud durch Ronnie Spector, so wie „Land“ ihn zum Anführer der Meute machte, mit Lederjacke, Springmesser und einem Date mit der Gefahr.

Die unterschätzte Größe von „Kimberly“

Aber der Höhepunkt der Show war der am meisten unterschätzte Klassiker von „Horses“: „Kimberly“, ein Liebeslied über die Geburt ihrer kleinen Schwester, unterlegt mit dem Doo-Wop-Shuffle von Maurice Williams and the Zodiacs‘ „Stay“. Vielleicht das beste Lied, das jemals über eine kleine Schwester geschrieben wurde.

„Stay“ war in den Siebzigern ein äußerst beliebter Oldie, einer der beliebtesten Songs der Fünfzigerjahre in diesem Jahrzehnt. Jackson Browne landete 1978 einen großen Top-Ten-Hit, indem er ihn in eine Bitte eines Rockstars an sein Publikum verwandelte. Bruce Springsteen und die E Street Band taten sich mit Browne, Tom Petty und Rosemary Butler zusammen, um eine umwerfende Live-Version für den Soundtrack des Films „No Nukes“ von 1979 aufzunehmen. Aber niemand rockt so wie Patti und die Jungs. Beim Smith-Tributkonzert in der Carnegie Hall in diesem Frühjahr spielte Susanna Hoffs ein fantastisches „Kimberly“, was perfekt passt, da die Bangles daraus ihren Achtzigerjahre-Hit „If She Knew What She Wants“ machten.

Smith nutzte die egozentrische Prahlerei von „Gloria“ voll aus, mit diesem großartigen Moment, in dem sie sich über „20.000 Mädchen rufen mir ihre Namen zu“ freut und auf Shanahans Klavier klettert, damit er sich ihr in ihrer Prahlerei anschließen kann: „Marie! Ruth! But To Tell You The Truth“.

Sie hat nie ihren festen Glauben verloren, dass Popmusik-Fandom die ultimative religiöse Erfahrung ist. Patti Smith zu sein bedeutet, zu glauben – nein, zu wissen –, dass nicht einmal Rimbaud seine eigenen „Illuminationen“ so klar sah wie man selbst als Rimbaud-Fan. Und ein Patti-Fan zu sein bedeutet, diesen Erleuchtungen in seinem eigenen Leben nachzujagen, in jedem Song, den man im Radio hört und für sich beansprucht.

Zu sehen, wie sie mit dieser Band, die sie seit 50 Jahren leitet, die Hölle zum Kochen bringt und die Songs spielt, die die Welt wirklich in ein Stadion voller Maries und Ruths verwandelt haben, die ihren Namen rufen, war wie die Erfüllung eines ihrer Punkrock-Träume aus Teenagerzeiten.

Es beschwor das rohe „Gloria” herauf, das sie 1975 auf WBAI, dem New Yorker Community-Radiosender, aus dem legendären Bootleg Free Music Store spielte. Sie verwandelt „Gloria“ in die Fantasie eines Rockstars, der auf seine Anfänge zurückblickt.

Es ist ein erstaunlicher Akt der Hybris. Patti hat „Horses“ noch nicht einmal veröffentlicht – praktisch ihr gesamtes Radio-Publikum hört „Gloria“ zum ersten Mal. Außerhalb der Bowery ist sie völlig unbekannt. Aber die gesamte Geschichte von „Horses“ – die ganze epische Geschichte von Patti Smith und alles, was sie in den letzten erstaunlichen 50 Jahren aufgebaut hat – ist in diesem Moment bereits vorhanden. Sie blickt bereits zurück auf die Eroberung der Welt, von der sie nie auch nur einen Moment lang bezweifelt hat, dass sie ihr zusteht. Und schaut sie euch jetzt an.

Ihr bemerkenswertes neues Buch „Bread of Angels“ ist voller Trauer. Sie stellte es einige Wochen vor den Beacon-Shows am 4. November in New York vor – zufällig war dies sowohl Robert Mapplethorpes Geburtstag als auch der Todestag ihres Mannes. In einer schön melodramatischen Geste – ihre Spezialität, nicht wahr? – war es auch die Nacht, in der New York einen neuen Bürgermeister bekam, der Eugene Debs in der ersten Zeile seiner Siegesrede zitierte.

Verletzlichkeit und Stärke

Aber sie verlässt ihre Komfortzone, wenn sie über ihre Trauer schreibt, und genau deshalb ist „Bread“ so bewegend. Sie spricht über „Gone Again“, ihr Album über intensive Trauer, über das sie nie gerne gesprochen oder das sie nie gerne aufgeführt hat – wie sie in dem Buch zugibt, fühlte sie sich dadurch zu sehr bloßgestellt. Wie Beyoncé – in vielerlei Hinsicht ihre heimliche Zwillingsschwester – spielt sie lieber die Superheldin als das Opfer, daher hieß ihr Selbstporträt ihrer idealisierten Ehe „Dream of Life“, genau wie Beys „Life Is But a Dream“, doch beide Träume klangen oberflächlich im Vergleich zu den harten Worten in „Gone Again“ oder „Lemonade“.

Es gibt eine Geschichte in dem Buch, die in Erinnerung bleibt: Ihr 12-jähriger Sohn Jackson trifft Bruce Springsteen, und sie unterhalten sich über Motorräder. Jackson erwähnt, dass sein verstorbener Vater vorhatte, ihn zu seinem dreizehnten Geburtstag zum ersten Mal auf ein Motorrad mitzunehmen. Also taucht Bruce bei Patti auf und nimmt ihren Sohn mit auf seine erste Fahrt, um das Versprechen einzulösen, das Fred Smith nicht einhalten konnte.

Mein Gott. Es wäre einfach gewesen, dies als eine niedliche „Ist Bruce nicht toll”-Geschichte darzustellen, aber für Smith ist es eine Niederlage. Es ist nur eine weitere schmerzhafte Erinnerung an die schlimmste Zeit ihres Lebens. Sie wollte diese Geschichte nicht erzählen. (Sie versteckt sie in der Mitte eines Absatzes.) Kann man ihr das übel nehmen? Die jugendliche Arroganz einer Zeile wie „Meine Sünden, meine eigenen, sie gehören mir“ – das ist eines der ersten Dinge, die man als Witwe verliert. Das macht das Buch so bewegend. Aber vielleicht hat sie sich deshalb geweigert, dem Publikum den erwarteten „Gloria“-Höhepunkt „But Not Mine“ zu geben.

Feier trotz Trauer

Bei ihrer „Horses“-Show würdigte Smith die Trauer in ihrer Musik mit ergreifenden Hommagen an ihren Mann, ihre Eltern, ihren Bruder, ihre verstorbenen Freunde sowie an verstorbene Rockstar-Helden wie Jimi Hendrix und Jim Morrison und (in diesem Zusammenhang) Jesus.

Aber täuschen Sie sich nicht – sie sorgte dafür, dass dieses Konzert ganz im Zeichen fröhlicher Klänge stand. Sie kam heraus, um diese kosmische Parkuhr zu besteigen und das Publikum zum Tanzen zu bringen – wenn auch nicht barfuß –, wie nur sie es kann. Der ganze Abend fühlte sich wie eine historische Feier darüber an, wie weit sie und ihre Musik gekommen sind, seit sie die Welt erobert und zu ihrer eigenen gemacht hat. Genau wie Patti Smith, die bereits alles geplant hatte, als sie vor 50 Jahren „Horses“ veröffentlichte. G-L-O-R-I-A Forever.