Patti Smith: Karen O, Michael Stipe, Kim Gordon und Flea treten ihr zu Ehren auf

Am 26. März 2025 werden jede Menge Artists in der Carnegie Hall in New York zu Ehren von Patti Smith live auftreten. Der Titel des Events: „People Have The Power: a Celebration of Patti Smith“. Die Show ist als Benefizveranstaltung angedacht, bei der die Erlöse zu hundert Prozent für die musikalische Ausbildung benachteiligter Jugendlicher gespendet werden soll.

Das Line-up

Wer in diesem Rahmen spielen wird: Matt Berninger von The National, Angel Olsen, Sharon Van Etten, Alison Mosshart von The Kills, Kronos Quartett, Ben Harper und Courtney Barnett. Begleitet werden die Musiker:innen von einer Live-Band, die vom langjährigen Smith-Weggefährten Tony Shanahan angeleitet wird. Aber auch Flea und der Tour-Schlagzeuger der Rolling Stones, Steve Jordan, live unterstützen.

Noch ist zwar nicht bestätigt, ob Patti Smith selbst der Veranstaltung beiwohnen wird, aber der Veranstalter Music Of kündigte „weitere Überraschungsgäste“ und Ergänzungen des Programms an, die bald bekannt gegeben werden sollen.

The-Kills-Sängerin freut sich schon

Alison Mosshart meldet sich via Instagram zum Event zu Wort und schrieb: „Oh hell yes, New York, sei dabei! Das wird ein absolut magischer Abend. Ich fühle mich so geehrt, auf der Liste zu stehen. Vielen Dank Patti Smith für all deine brillanten Songs. Wir werden einen Ball zu deinen Ehren in der Carnegie Hall haben, am 26.3.25!“

Patti Smith selbst kommt 2025 auch für einige Konzerte nach Deutschland.