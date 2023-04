Neil Young, Stills und Willie Nelson: Großer Live-Auftritt in den USA

Am Samstagabend (22. April) hat Neil Young bei einem Benefizkonzert in Los Angeles seinen ersten großen Live-Auftritt seit fast vier Jahren absolviert. Auch Willie und Lukas Nelson, Joe Walsh, Chris Stills und Sharon Van Etten waren Teil des Events. Für einen besonderen Anlass: die jährliche Wohltätigkeitsshow „Autism Speaks – Light Up The Blues“. Es wird von Stephen Stills und dessen Frau Kristen veranstaltet, die Erlöse kommen „Autism Speaks“ zugute.

Young teilte sich dort die Bühne großteils mit Stills. Auch eine Hommage an ihren verstorbenen Bandkollegen David Crosby wurde geboten. Und Paul McCartney soll, „Variety“ zufolge, hinter einer schwarzen Maske verhüllt im Publikum gewesen sein.

Young und Stills: Das Konzert – mit überraschender Hommage an David Crosby

Für das Set in L.A. sind Young und Stills von Lukas Nelson und Promise of the Real unterstützt worden. Sie haben Youngs Klassiker, darunter „Heart of Gold“ und „Comes a Time“ gespielt. Dann folgte Crosbys, Stills‘, Nashs und Youngs gemeinsames Lied „Helpless“, mit Stills am Klavier. Das Ensemble vertonte auch einige Stücke von Buffalo Springfield, wie „On the Way Home“ oder „Mr. Soul“. Hier mit Joe Walsh an der Gitarre. Das 11-Song-Set endete mit dem Stills-Young-Stück „Long May You Run“.

Auch eine vorab aufgezeichnete Botschaft von Graham Nash wurde gezeigt: „David war fast 50 Jahre lang mein bester Freund. Ich werde ihn in meinem Leben schrecklich vermissen und denke jeden Tag an ihn. So möchte ich ein wunderschönes Stück Musik wieder aufleben lassen: David und ich spielen hier ,Guinnevere‘ im Jazz at Lincoln Center mit dem berühmten Trompeter Wynton Marsalis. Genießen Sie die Musik, und freuen Sie sich bitte. Ich werde ihn jeden Tag meines Lebens vermissen.“ Daraufhin folgte eine Aufnahme von „Guinnevere“ aus dem Jahr 2013.

Die Stille zwischen den zwei Musikern war lang: Crosby, Stills, Nash & Young traten das letzte Mal im Jahr 2015 gemeinsam auf und lösten sich ein Jahr später im Streit auf. Graham Nash und David Crosby haben sich vor dessen Tod wieder einander angenähert.

Weitere Videos des Abends hier ansehen: