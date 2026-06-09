Die „Billboard“-Charts beweisen: Alle lieben Paul McCartney

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Paul McCartneys neues Soloalbum „The Boys of Dungeon Lane“ ist in den aktuellen „Billboard“-Charts hier, dort und überall aufgetaucht – vor allem auf Platz eins. Das Album, das die Singles „Days We Left Behind“ und „Home to Us“ enthält, stieg zwar auf Platz fünf der „Billboard“ 200 ein, die die Popularität eines Albums anhand einer Kombination aus Verkäufen und sogenannten Album-Equivalent-Streaming-Units berechnet – doch laut dem Branchenblatt landete es gleichzeitig auf Platz eins der Top Album Sales, der Vinyl Albums und der Indie Store Album Sales Charts.

McCartney erzielte diesen Erfolg mit 63.000 Album-Equivalent-Units in den USA für die Woche bis zum 4. Juni, wie „Billboard“ berichtet. Die reinen Verkaufszahlen beliefen sich auf 59.500 Einheiten, davon 32.000 auf Vinyl.

Für den ehemaligen Beatle ist das keine Seltenheit – er hat die Entwicklung der Albumcharts in über fünf Jahrzehnten als Künstler hautnah miterlebt. „The Boys of Dungeon Lane“ ist Maccas 22. Album, das die Top 10 der „Billboard“ 200 erreicht, Wings-LPs eingeschlossen. Sein erstes Solo-Top-10-Album war „McCartney“, das vor 56 Jahren auf Platz eins einstieg. Dazu kommen 32 Beatles-Alben, die dieselbe Höhe erklommen. Das erste Top-10-Album der Beatles, „Meet the Beatles!“, erschien vor 62 Jahren.

McCartney schlägt die Stones

In einer Aufstellung der meisten „Billboard“-200-Top-10-Platzierungen führt der „Billboard“-Bericht die Rolling Stones an, die es auf 38 Alben gebracht haben. Rechnet man McCartneys Solo-, Wings- und Beatles-Top-10s jedoch zusammen, übertrifft er seine Freunde mit insgesamt 54 Einträgen.

In seiner Heimat Großbritannien wurde McCartneys neues Album noch begeisterter aufgenommen. Laut der Official U.K. Charts Company ist „The Boys of Dungeon Lane“ das Nummer-eins-Album in England – und führt zugleich die UK Albums Sales Chart, die Physical Albums Chart, die Vinyl Albums Chart und die Record Store Chart an. In Schottland erreichte es ebenfalls Platz eins, in Irland kam es hingegen nur auf Platz acht – bemerkenswert, da McCartneys Familie ursprünglich aus Irland stammt und über Schottland nach Liverpool auswanderte. In den Download-Charts des Landes belegte das Album Platz zwei.

ROLLING STONE vergab in seiner Kritik herausragende viereinhalb von fünf Sternen und bezeichnete das Album als „warmes, nostalgisches Spätwerk-Meisterwerk“. „Mehrere Songs handeln von McCartneys frühen Jahren in Liverpool, darunter ein Duett mit seinem alten Freund Ringo Starr über die guten alten Zeiten; der Albumtitel bezieht sich auf eine Straße in dem Viertel, in dem sowohl er als auch George Harrison aufgewachsen sind“, heißt es in der Rezension. „Insgesamt vermittelt das Album das Bild einer Legende, die auf ein erfülltes Leben zurückblickt.“

_____________________________________________________________

Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.