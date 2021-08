Paul McCartney enthüllt die 154 Songs, die in „The Lyrics“ vorkommen

Paul McCartney hat die Lieder bekannt gegeben, die in seinem Buch „The Lyrics“ vorkommen werden. Das Buch, das Anfang des Jahres angekündigt wurde und am 2. November 2021 erscheinen soll, wird das Leben des Musikers Paul McCartney anhand seiner frühesten Jugendkompositionen, Songs von The Beatles, Wings und seiner langen Solokarriere erzählen.

Präsentiert werden auch bisher unveröffentlichte Entwürfe, Briefe und Bilder aus seinem persönlichen Archiv.

Alphabetisch geordnet – um eine kaleidoskopische und nicht chronologische Darstellung zu bieten – beschreibt Macca mit ihnen die Umstände, unter denen sie geschrieben wurden, die Menschen und Orte, die sie inspiriert haben und was er heute davon hält.

Im Vorwort zu „The Lyrics“ schreibt McCartney: „Häufiger als ich zählen kann, wurde ich gefragt, ob ich eine Autobiografie schreiben würde, aber die Zeit war nie reif dafür.“

„Das Einzige, was ich immer geschafft habe, egal ob zu Hause oder unterwegs, ist, neue Songs zu schreiben. Ich weiß, dass manche Leute, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen, sich gerne einem Tagebuch widmen, um sich an alltägliche Ereignisse aus der Vergangenheit zu erinnern, aber ich habe keine solchen Notizbücher. Was ich habe, sind meine Lieder, Hunderte davon, von denen ich gelernt habe, dass sie dem gleichen Zweck dienen. Und diese Lieder umspannen mein ganzes Leben.

„Ich hoffe, dass das, was ich geschrieben habe, den Leuten etwas über meine Songs und mein Leben zeigt, was sie noch nie zuvor gesehen haben. Ich habe versucht, etwas darüber zu sagen, wie die Musik entsteht und was sie für mich bedeutet, und ich hoffe, dass sie auch für andere bedeuten kann.“

Liste der „Lyrics“-Lieder:

Volume 1

‘All My Loving’

‘And I Love Her’

‘Another Day’

‘Arrow Through Me’

‘Average Person’

‘Back In The U.S.S.R’

‘Band On The Run’

‘Birthday’

‘Blackbird’

‘Café On The Left Bank’

‘Calico Skies’

‘Can’t Buy Me Love’

‘Carry That Weight’

‘Check My Machine’

‘Come And Get It’

‘Coming Up’

‘Confidante’

‘Cook Of The House’

‘Country Dreamer’

‘A Day In The Life’

‘Dear Friend’

‘Despite Repeated Warnings’

‘Distractions’

‘Do It Now’

‘Dress Me Up As A Robber’

‘Drive My Car’

‘Eat At Home’

‘Ebony And Ivory’

‘Eight Days A Week’

‘Eleanor Rigby’

‘The End’

‘Fixing A Hole’

‘The Fool On The Hill’

‘For No One’

‘From Me To You’

‘Get Back’

‘Getting Closer’

‘Ghosts Of The Past Left Behind’

‘Girls’ School’

‘Give Ireland Back To The Irish’

‘Golden Earth Girl’

‘Golden Slumbers’

‘Good Day Sunshine’

‘Goodbye’

‘Got To Get You Into My Life’

‘Great Day’

‘A Hard Day’s Night’

‘Helen Wheels’

‘Helter Skelter’

‘Her Majesty’

‘Here, There And Everywhere’

‘Here Today’

‘Hey Jude’

‘Hi, Hi, Hi’

‘Honey Pie’

‘Hope Of Deliverance’

‘House Of Wax’

‘I Don’t Know’

‘I Lost My Little Girl’

‘I Saw Her Standing There’

‘I Wanna Be Your Man’

‘I Want To Hold Your Hand’

‘I Will’

‘I’ll Follow The Sun’

‘I’ll Get You’

‘I’m Carrying’

‘I’m Down’

‘In Spite Of All The Danger’

‘I’ve Got A Feeling’

‘Jenny Wren’

‘Jet’

‘Junior’s Farm’

‘Junk’

‘The Kiss of Venus’

‘Lady Madonna’

‘Let Em In’

‘Let It Be’

‘Let Me Roll It’

‘Live And Let Die’

‘London Town’

‘The Long And Winding Road’

‘Love Me Do’

‘Lovely Rita’

Volume 2

‘Magneto And Titanium Man’

‘Martha My Dear’

‘Maxwell’s Silver Hammer’

‘Maybe I’m Amazed’

‘Michelle’

‘Mother Nature’s Son’

‘Mrs Vanderbilt’

‘Mull Of Kintyre’

‘My Love’

‘My Valentine’

‘Nineteen Hundred And Eighty Five’

‘No More Lonely Nights’

‘The Note You Never Wrote’

‘Nothing Too Much Just Out Of Sight’

‘Ob-La-Di Ob-La-Da’

‘Oh Woman, Oh Why’

‘Old Siam, Sir’

‘On My Way To Work’

‘Once Upon A Long Ago’

‘Only Mama Knows’

‘The Other Me’

‘Paperback Writer’

‘Penny Lane’

‘Picasso’s Last Words’

‘Pipes Of Peace’

‘Please Please Me’

‘Pretty Boys’

‘Pretty Little Head’

‘Put It There’

‘Rocky Raccoon’

‘San Ferry Anne’

‘Say Say Say’

‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

‘She Came In Through The Bathroom Window’

‘She Loves You’

‘She’s A Woman’

‘She’s Given Up Talking’

‘She’s Leaving Home’

‘Silly Love Songs’

‘Simple As That’

‘Single Pigeon’

‘Somedays’

‘Spirits Of Ancient Egypt’

‘Teddy Boy’

‘Tell Me Who He Is’

‘Temporary Secretary’

‘Things We Said Today’

‘Ticket To Ride’

‘Too Many People’

‘Too Much Rain’

‘Tug Of War’

‘Two Of Us’

‘Uncle Albert/Admiral Halsey’

‘Venus And Mars’

‘Warm And Beautiful’

‘Waterfalls’

‘We All Stand Together’

‘We Can Work It Out’

‘We Got Married’

‘When I’m Sixty-Four’

‘When Winter Comes’

‘Why Don’t We Do It In The Road?’

‘With A Little Help From My Friends’

‘Women And Wives’

‘The World Tonight’

‘The World You’re Coming Into’

‘Yellow Submarine’

‘Yesterday’

‘You Never Give Me Your Money’

‘You Tell Me’

‘Your Mother Should Know’