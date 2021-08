20. The Beatles – Let It Be Es war 1968, während der konfliktreichen „White Album“-Sessions der Beatles, als ein bekümmerter Paul McCartney „Let It Be“ begann, inspiriert von Aretha Franklins kirchlichem Gospel. Der Anfang – „When I find myself in times of trouble/ Mother Mary comes to me“ – entsprang einem Traum, in dem ihn seine verstorbene Mutter getröstet und versprochen hatte, alles würde gut. Den anderen Beatles spielte er die Rohversion bei den ersten, desaströsen Proben zum Film „Let It Be“ im Januar 1969 vor. John Lennon, der Haushäretiker der Band, lehnte die Frömmelei harsch ab. Erschienen auf: Let It Be 1970