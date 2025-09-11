„Wings“-Anthologie von Paul McCartney erscheint im November

Paul McCartney: Allein deshalb hätte es keine Beatles-Reunion geben können

Am 7. November 2025 erscheint mit „Wings“ eine umfangreiche Anthologie von Paul McCartney and Wings. Die Sammlung dokumentiert die Bandgeschichte von 1971 bis 1981 und wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter eine limitierte 3LP-Vinyl-Edition, ein 2CD-Set, eine Blu-ray sowie als Einzel-CD, Einzel-LP und digital.

Formate und Inhalte

Alle physischen Ausgaben enthalten ein Booklet mit einer Einleitung von Paul McCartney. Die erweiterten 3LP- und 2CD-Versionen beinhalten zudem ein 32-seitiges Begleitheft mit Fotos, Artworks und Texten. Das Artwork entstand in Zusammenarbeit von McCartney und Aubrey „Po“ Powell vom Designstudio Hipgnosis, das schon an mehreren Wings-Alben beteiligt war. Ergänzt wird es durch Beiträge des Musikjournalisten Pete Paphides sowie Illustrationen des Künstlers Humphrey Ocean.

Die Titellisten umfassen Hits wie „Band on the Run“, „Live and Let Die“, „Jet“ und „Let ’Em In“, die bis heute Teil von McCartneys Live-Repertoire sind. Neben Chart-Erfolgen wie „My Love“, „Listen to What the Man Said“ oder „Silly Love Songs“ finden sich auch Songs wie „C Moon“, „Goodnight Tonight“ oder „Wild Life“, die die stilistische Bandbreite der Gruppe zeigen.

Tracklisten

3LP / 2CD / Blu-ray / Digital

Band on the Run (2010 Remaster)

Hi, Hi , Hi (2018 Remaster)

Silly Love Songs (2014 Remaster)

Letting Go (2014 Remaster)

Nineteen Hundred and Eighty Five (2010 Remaster)

Live and Let Die (2018 Remaster)

Mamunia (2010 Remaster)

Junior’s Farm (2014 Remaster)

Helen Wheels (2022 Remaster)

Some People Never Know (2018 Remaster)

Let ’Em In (2014 Remaster)

Get on the Right Thing (2018 Remaster)

Jet (2010 Remaster)

My Love (2018 Remaster)

Call Me Back Again (2014 Remaster)

Getting Closer (2022 Remaster)

Listen to What the Man Said (2014 Remaster)

I’ve Had Enough (2022 Remaster)

Love Is Strange (2018 Remaster)

London Town (2022 Remaster)

Arrow Through Me (2016 Remaster)

Venus and Mars/Rock Show (2022 Remaster)

She’s My Baby (2014 Remaster)

Bluebird (2010 Remaster)

Deliver Your Children (2022 Remaster)

Let Me Roll It (2010 Remaster)

Mull of Kintyre (2016 Remaster)

Wild Life (2018 Remaster)

C Moon (2018 Remaster)

With a Little Luck (2018 Remaster)

Soily

Goodnight Tonight (2016 Remaster)

1LP / 1CD / Digital

Band on the Run (2010 Remaster)

Let ’Em In (2014 Remaster)

Jet (2010 Remaster)

With a Little Luck (DJ Edit) (2016 Remaster)

Arrow Through Me (2016 Remaster)

Nineteen Hundred and Eighty Five (2010 Remaster)