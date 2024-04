In Großbritannien ist eine Gitarre gefunden worden, die einst John Lennon gehörte. Das Instrument des verstorbenen Beatles-Musikers galt als verschollen.

John Lennon spielte Instrument zu „Help!“-Zeiten

Es handelt sich um eine zwölfsaitige Framus Hootenanny 5/024. John Lennon spielte die akustische Gitarre des deutschen Herstellers Mitte der Sechziger Jahre. So ist sie auf Fotos von den Studio-Sessions der Band zum fünften Beatles-Album „Help!“ (1965) zu sehen. Außerdem erkennt man sie im gleichnamigen Film (deutscher Titel: „Hi-Hi-Hilfe!“, aus demselben Jahr). Ebenfalls 1965 verschenkte Lennon der Sänger und Gitarrist das Instrument. Empfänger war der Musiker Gordon Waller vom Popduo Peter And Gordon. Dieser übergab sie seinem Manager, dessen Erben die Gitarre nun dort entdeckten, wo Schätze immer entdeckt werden – auf dem Dachboden. In diesem Fall der Dachboden ihres Hauses in Südengland.

Trailer zum „Help!“-Film:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gitarre wird versteigert

Jetzt soll die Gitarre samt Original-Koffer über das New Yorker Auktionshaus Julien’s Auctions versteigert werden. „Dieses außergewöhnliche Instrument zu finden, ist wie einen Rembrandt oder Picasso zu finden“, so Geschäftsführer Darren Julien. Das spiegelt auch der Preis wider: Der Wert von John Lennons Gitarre wird auf 600.000 bis 800.000 US-Dollar (etwa 560.000 bis 750.000 Euro) geschätzt. Die Authentizität ließ Julien’s Auctions durch einen Beatles-Experten sicherstellen. Außerdem restaurierte das Haus die Framus Hootenanny, damit man sie wieder spielen kann. Vor der Versteigerung wird sie in den Hard Rock Cafés in London und New York ausgestellt. Ende Mai ist es dann so weit und Julien’s Auctions will eine:n neue:n Besitzer:in für die Gitarre finden. Im Rahmen der „Music Icons“-Auktionsreihe bietet das New Yorker Unternehmen außerdem unter anderem Instrumente aus dem Besitz von Randy Bachman und Keith Richards an.

Die Geschichte des Instruments als Video:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Paul McCartneys Bass wurde kürzlich wiedergefunden

John Lennons Framus Hootenanny ist im Übrigen nicht das einzige vermisste Instrument aus den Reihen der Beatles, das kürzlich wieder auftauchte. Paul McCartneys 1972 gestohlener Höfner 500/1 Violin Bass wurde im Februar gefunden. Eine 2018 von Fans gestartete Suchaktion war erfolgreich und lokalisierte das Instrument im Süden Englands. Kurze Zeit später hatte Paul McCartney den Bass, mit dem er „Love Me Do“, „She Loves You“ und „Twist And Shout“ einspielte, zurück.