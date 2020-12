Paul McCartney: Mit „III“ auf Platz eins der US-Charts

Paul McCartney hier 2018 in der O2 Arena in London.

In der vergangen Woche verkaufte sich „McCartney III“ 104.000 mal in den USA. Das Album debütiert damit auf Platz eins der Billboard Album-Sales-Charts. Paul McCartney knackte so auch einen Mini-Rekord, den er mit der Vorgänger-Platte „Egypt Station“ selbst aufstellte.

Nach dem 2018er-Album stand kein zweiter Rockmusiker mehr mit einem Solo-Werk auf dem Siegertreppchen. Der Erfolg von „McCartney III“ liegt wohl auch mitbegründet in den unzähligen Variationen, in denen es auf den Markt kommt – bunte Schallplatten und CDs mit alternativen Cover. Abseits der „Billboard“-Charts landete das fulminante Finale einer in den 70er-Jahren begonnen Trilogie auch auf Platz eins der „Tastemaker Album“-Charts. Darin sind die bestverkauften Alben in Independent-Musikgeschäften gelistet.

Taylor Swifts Überraschungsalbum „Evermore“ fällt mit 103.000 verkauften Kopien von der Eins auf die Zwei. Eminems umstrittene Platte „Music to Be Murdered By“ steigt in der Extended-Version mit 33.000 verkauften Tonträgern auf Platz 3 wieder in die US-Charts ein.

Swifts vorheriges Nummer-Eins-Album „Folklore“ rutscht von der Zwei auf die Vier mit 32.500 verkauften Exemplaren. „Resonance Pt. 1“, das zweite Studioalbum der südkoreanischen Boy-Group NCT, katapultiert sich dank Bonus-Tracks von Platz 93 auf Platz fünf.