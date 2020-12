Paul McCartney mit Soloalbum zum dritten Mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts

Taylor Swift nahm mit der Veröffentlichung von „Evermore“ Rücksicht auf Paul McCartney. Als er das erfuhr, machte er prompt den Weg für sie frei und verschob wiederum seine neue Platte.

Wie bedacht und rücksichtsvoll Musiker mit dem Release ihrer Alben umgehen, zeigt sich in den Kleinigkeiten wie in der Anekdote, die Paul McCartney über Taylor Swift preisgab. Sie habe aus Höflichkeit die Veröffentlichung ihres neuen Albums verschoben, so dass sie nicht mit dem neuen Album des Beatles-Mitbegründer auf einen Tag fiel. Swift brachte „Evermore“, ihr zweites Überraschungsalbum 2020, am vergangenen Freitag (10. Dezember) heraus. „McCartney III“ steht dagegen für die morgige Veröffentlichung (18. Dezember) noch in den Startlöchern. Jene Termine waren bis zum Schluss jedoch nicht in Stein gemeißelt. Zu der Zeit, als McCartney und Swift gemeinsam am Jahresrückblick für…