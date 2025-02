Paul McCartney: Im Doppeldeckerbus in eine neue Ära

Die Literatur, die es weltweit über und rings um die Beatles gibt, umfasst dutzende Regalreihen. Nun kommt ein neues, profundes Werk hinzu, das allerdings erst mit der Auflösung der Fab Four aus Liverpool beginnt.

Niemand geringeres als Paul McCartney höchstpersönlich hat es verfasst (oder besser: co-erzählt) Titel: „The Story of a Band on the Run”, Als Erscheinungstermin ist der 4. November 2025 angekündigt, mit stolzen 528 Seiten. Ein Coverentwurf existiert noch nicht.

In einer ersten Ankündigung heißt es, dass Wings-Opus sei als „fesselnde O-Ton-Geschichte einer Band, die eine ganze Generation geprägt hat“, angelegt. Der renommierte Harvard-Historiker Ted Widmer zeichnet als Kurator und Herausgeber verantwortlich. Der so genannte „First Hand Report“ ist um neun Alben der Wings herum aufgebaut: Die Geschichte der Band aus der Insider-Perspektive vom Zerbrechen der Beatles bis zur Auflösung von Wings im Jahr 1981.

„Nach den Beatles noch einmal von vorne anzufangen, fühlte sich oft genug verrückt an“

Es wäre für ihn faszinierend gewesen, „noch einmal in die Zeit der Wings zurückversetzt zu werden und einige unserer verrückten Abenteuer für dieses Buch noch einmal zu erleben“, so McCartney. „Nach den Beatles noch einmal von vorne anzufangen, fühlte sich oft genug verrückt an. Es gab einige sehr schwierige Momente und ich habe meine Entscheidung mehrfach in Frage gestellt. Aber als wir besser wurden, dachte ich: ‚OK, das ist wirklich gut. Wir haben bewiesen, dass die Wings eine wirklich gute Band sein können. Es war ganz anders als bei den Beatles. Es war ein neuer, riesiger Kick.“

Die Basis sind ungezählte Interviews mit McCartney, seiner Frau Linda McCartney, die ja bei den Wings Keyboard und Gesang übernahm, dem Schlagzeuger Denny Seiwell oder dem Gitarristen Denny Laine. Erzählungen einer abenteuerlustigen Band, die einen Raubüberfall in den Straßen Nigerias überlebte, eine chaotische Tour durch UK-Universitäten hinlegte oder in einem alten Doppeldecker-Bus mit Kind und Kegel auf Reisen ging. Garniert mit 150 schwarz-weiß- und Farb-Fotografien, viele davon bislang unveröffentlicht.

„One Hand Clapping“

Das Ganze findet offenbar im Zuge einer umfassenderen Aufarbeitung der Wings-Ära statt. Dazu gehört auch der restaurierte Live-Film „One Hand Clapping“ (nebst dem bereits veröffentlichten Album), die Jubiläumsausgaben der Alben „Band on the Run“ und „Venus and Mars“ sowie ein neuer Dokumentarfilm von Morgan Neville über die Wings und McCartneys Soloarbeit.

„Bei Wings ging es um Liebe, Familie, Freundschaft und künstlerischen Fortschritt, oft im Angesicht enormer Widrigkeiten“, so Buch-Herausgeber Widmer. „Es war eine Freude, die verrückten Abenteuer einer besonderen Band noch einmal zu erleben, indem wir ihren Geschichten zuhörten und daraus eine mündliche Geschichte zusammenstellten.“