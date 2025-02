Paul McCartney: Klassiker von „Abbey Road“ beim 50. von „Saturday Night Live“

Es war die Nacht der Zwei Pauls: Die legendäre US-Comedy-Show „Saturday Night Live“ (SNL), die seit 1975 auf dem Sender NBC ausgestrahlt wird, feierte in der Sonntagnacht (16. Januar) ihr 50. Jubiläum. Statt im sonst üblichen Studio 8H feierte man die Sondersendung standesgemäß in der Radio City Music Hall in Manhattan.

Zum Auftakt eröffnete die über dreistündige Show mit einem Dialog der Generationen: Der 83jährige Paul Simon, seit den Anfangstagen ein stetiger Begleiter von SNL, spielte seinen 1966er-Klassiker „Homeward Bound“ im Duett mit der 25-jährigen Sabrina Carpenter.

Am Ende des launigen Abends trat ein weiterer Paul auf die Bühne.

Sir Paul McCartney spielte in aufgekratzter Stimmung ein Medley aus „Golden Slumbers“, „Carry That Weight“ und „The End“ vom „Abbey Road“-Album. Macca, der letzte Woche bereits im intimen Bowery Ballroom gesichtet wurde, war insgesamt viermal musikalischer SNL-Gast, in den Jahren 1980, 1993, 2010, 2012 und dazu beim Special zum 40. Jahrestag des Formats. 2012 trat er mit Dave Grohl und Krist Novoselic in einem Nirvana-Reenacting auf.

Paul McCartney bei „Saturday Night Live“:

Der runde Jahrestag brachte natürlich auch viele Anekdoten mit sich, wie etwa den Versuch von Produzent Lorne Michaels, Lennon und McCartney zu einer spontanen Wiedervereinigung zu gewinnen. Im Jahr 1976 soll Michaels den Beatles sparsame 3.000 Dollar für einen SNL-Auftritt in der ersten Staffel geboten haben.

John Lennon äußerte sich dazu später in einem Interview mit dem „Playboy“:

„Paul besuchte mich in unserer Wohnung im Dakota Building und wir sahen uns die TV-Show mal gemeinsam an. Wir wären fast in ein Taxi zum Studio gestiegen, nur so als Gag. Doch eigentlich waren wir beide zu müde… Er und ich saßen einfach nur da und sahen uns die Sendung an, und dachten: ‚Ha-ha, wäre es nicht lustig, wenn wir da jetzt vorbeifahren würden?‘ Aber letztlich taten wir es nicht!“

„750!? Ziemlich sparsam, oder“

Im VH1-Film „Two Of Us“ aus dem Jahr 2000 von „Let It Be“-Regisseur Michael Lindsay-Hog wurde dieses historische Auf-dem-Sofa-Hocken-Bleiben spielerisch nachgestellt. Mit Aidan Quinn als McCartney und Jared Harris als Lennon.

Produzent Michaels erhöhte das Angebot einige Wochen später auf 3.200 Dollar. Im Herbst 1976 war George Harrison zu Gast, um sich mit ihm (scherzhaft) über die Gage zu streiten. Überliefert ist folgender Wortwechsel: Harrison geht nun davon aus, dass er die 3.000 Dollar bekommet Daraufhin Michaels: „Ich dachte, es wäre dir klar, dass die 3000 für vier Mann vorgesehen waren. Also eine Person halt 750 Dollar.“ George: „750!? Ziemlich sparsam, oder“.

Die Jubiläums-Show zündete ein Feuerwerk aus Sketchen und Musik-Sets, zu denen etwa Miley Cyrus mit Brittany Howard oder Lil Wayne mit The Roots gehörten. Schauspieler-Komiker Adam Sandler gab ein sentimentales Ständchen namens „50 Years“, in dem eine Menge Insider-Anspielungen aus der schillernden Geschichte von „Saturday Night Live“ verpackt waren.