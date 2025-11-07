Paul McCartney live: Viel Liebe für die Wings – und ein Coming-out-Tipp

Es gibt einen Moment ungefähr zur Halbzeit von Paul McCartneys aktueller Got-Back-Tour, in dem die Dinge eindeutig seltsam werden. Er kommt während der Aufführung von „Now and Then“, John Lennons unvollendetem Demo aus den 1970er Jahren, das 2023 mit Hilfe von KI als „der letzte Beatles-Song“ veröffentlicht wurde.

Das Betrachten des polarisierenden Musikvideos des Songs, das mit digitaler Tricktechnik die überlebenden Beatles mit ihren verstorbenen Bandkollegen wiedervereint und hinter McCartney und seiner Band auf einer riesigen Leinwand projiziert wird, ist verstörend und schwer für das Gehirn zu begreifen.

Aber ebenso schwer zu begreifen ist es, 2025 einen 83-jährigen Beatle auf der Bühne zu sehen. Mehr als 60 Jahre nachdem die Fab Four erstmals in Amerika landeten.

Kleinstes Venue der Tour – größter Andrang

Am Donnerstagabend in Nashville brachte McCartney sein Beatles-, Wings- und Mehr-Spektakel mit über 30 Songs ins Pinnacle, das kleinste Venue seiner Nordamerika-Tour 2025. Zwar nicht so intim wie der winzige Bowery Ballroom in New York, wo Sir Paul im Februar drei Pop-up-Shows spielte, war das Pinnacle mit 4.500 Plätzen dennoch angemessen gemütlich – und machte McCartneys Auftritt zur heißesten Karte in Nashville in dieser Woche (keine kleine Leistung, wenn man bedenkt, dass Sabrina Carpenter in der nahegelegenen Bridgestone Arena zwei ausverkaufte Nächte spielte).

Zu den Glücklichen, die es hinein schafften – von grauhaarigen Beatles-Fans mit Schildern und mindestens zwei Millennials mit Babys bis hin zum ehemaligen Mötley-Crüe-Gitarristen Mick Mars und Jangle-Pop-Heroe Robyn Hitchcock – gehörte das Publikum eines klassischen McCartney-Revuetheaters. Er und seine langjährige Band, sieben Musiker insgesamt, darunter der außergewöhnliche Abe Laboriel Jr. am Schlagzeug und eine dreiköpfige Bläsersektion, rekreierten detailverliebt Beatles-Klassiker wie „Got to Get You into My Life“, „Drive My Car“, „Getting Better“ und „Lady Madonna“.

Sie holen auf dieser Tour auch „Help!“ zurück – das erste Mal, dass McCartney den Song seit 1965 vollständig spielt. Rob Sheffield vom ROLLING STONE nannte ihn den „emotionalen Höhepunkt“ des „Got Back“-Tourauftakts in Palm Springs im September.

Emotionale Spitzen und frische Akzente

In Nashville erledigte „Help!“ als Opener seine Aufgabe, die Menge aufzurütteln, doch der emotionale Höhepunkt kam hier nicht mit einem McCartney-Song, sondern mit George Harrisons „Something“. Beginnend mit McCartney solo an der Ukulele war es eine wunderschöne, zurückgenommene Darbietung, die das Publikum verstummen ließ, bis die Band für das euphorische Finale einstieg.

McCartneys Bereitschaft, Beatles-Material zu performen, das er ursprünglich nicht sang – Harrisons „Something“, Lennons „Help!“ und „Being for the Benefit of Mr. Kite“ – hat seine Setlists davor bewahrt, zu ermüden, selbst wenn er allabendliche Arbeitspferde wie „Let It Be“ und „Hey Jude“ liefert. Der Vollständigkeit halber: Beide Klavierballaden waren am Donnerstagabend besonders mitreißend.

Wings-Power: Die Siebziger glänzen

Doch selbst mit all diesen Beatles-Nummern, inklusive eines wunderbar druckvollen „Get Back“, waren es die Wings-Songs, die diesen Tourstopp auszeichneten. Vielleicht lag es daran, dass eine neue, gleichnamige Sammlung, Wings, nur noch wenige Stunden vor der Veröffentlichung stand, aber McCartney und Band schienen es sichtlich zu genießen, die Songs aus seiner Siebziger-Ära zu spielen.

„Jet“ war Überschall, „Let Me Roll It“ bemerkenswert funky, und „Live and Let Die“ brannte wild. Auch wenn die Pyro im Pinnacle durch simulierte Feuerbilder ersetzt wurde.

Leider schaffte es „Junior’s Farm“, das Wings in Nashville aufnahmen, nicht auf die Setlist, und McCartney folgte auch nicht Ringos Beispiel vom Januar und sprach ausführlich über seine Zeit in Music City und ihren Einfluss auf ihn und die Beatles.

Spaß hatte er dennoch, indem er laut Schilder vorlas, die im Publikum hochgehalten wurden – darunter eines mit der Aufschrift „I’m gay; help me come out“. „Sagen Sie dreimal: ‚I’m gay‘“, riet McCartney. Außerdem leitete er „Blackbird“ mit einer inspirierenden Geschichte ein: wie die Beatles drohten, ein segregiertes Konzert in Jacksonville, Florida, abzusagen, falls der Veranstalter Schwarze Fans nicht mit Weißen zusammensitzen ließe. (Der Veranstalter lenkte ein.)

Flaggen, Suite, Katharsis

Nach einem kurzen Abgang von der Bühne im Anschluss an den obligatorischen „Hey Jude“-Mitsing-Chor kehrten McCartney und seine Band zurück, um eine Mini-Abbey Road-Suite zu spielen. Zuvor schwenkten sie Flaggen: die der USA, den Union Jack, die Flagge des Bundesstaats Tennessee und eine Pride-Flagge. Es war ein inszeniertes Bild, aber eines, das bei Fans Anklang fand, die in einem Land, das sich so gespalten anfühlt, jeden Hinweis auf Zusammenhalt dankbar aufgreifen.

Vielleicht bot für diese eine Nacht die Musik der Beatles. Oder zumindest ein Achtzigjähriger, der nicht davor zurückschreckt, jenen Rat zu geben, der diesem großartigen Abend einen seiner süßesten Momente verlieh – das Einende: „In the end, the love you take, is equal to the love you make.“

Setlist