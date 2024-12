Paul McCartney spielt „Wonderful Christmastime“ erstmals seit 2018

Es weihnachtet sehr – offenbar auch bei Paul McCartney. Ein Konzert am Wochenende des dritten Advents nutzte der Beatle als Gelegenheit für „Wonderful Christmastime“.

„Wonderful Christmastime“: Selten gespielter Weihnachtsfavorit

Während eines Auftritts am vergangenen Samstag, den 14. Dezember, brachte Paul McCartney Weihnachtsstimmung in die Co-op-Live-Halle in Manchester. So spielte er den selten aufgeführten Song „Wonderful Christmastime“. McCartney führte die ursprünglich 1979 erschienene Single das letzte Mal vor sechs Jahren auf. Jetzt erhielt er Unterstützung von Kindern der „You Should Be Dancing Theatre Academy“. Von Fans aufgenommene Videos der Show sind im Internet zu finden.

Vor den Konzerten Ende 2018, bei denen Paul McCartney den Song zuletzt spielte, war er in jüngster Zeit lediglich 2016 in der Sendung „Tonight Show“ auf die Bühne gebracht worden. Als er 1979 erschien, war er sowas wie ein Comeback-Track – McCartneys erste Solo-Single nach acht Jahren Pause. 1971 erschien „Eat At Home“. Im Folgejahr, 1980, erschien sein zweites Solo-Album „McCartney II“, aus dem „Wonderful Christmastime“ bereits eine Auskopplung war.

Steht Paul McCartneys Schauspieler für das Biopic fest?

Die Beatles betreffend sorgten zuletzt die geplanten Biopics für Neuigkeiten. Regisseur Sam Mendes, der bisher mitunter die „James Bond“-Filme „Skyfall“ und „Spectre“ drehte, will vier Filme über die Band drehen. Drei der vier Musiker sollen kurz vor der festen Besetzung stehen. Im Gespräch sind bislang Joseph Quinn („Stranger Things“) als Schauspieler für George Harrison, Barry Keoghan („The Banshees Of Inisherin“) als Darsteller für Ringo Starr und Paul Mescal („Aftersun“) als Verkörperung von Paul McCartney. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen; Mendes gab an, mit Arbeit bis Mitte 2028 zu rechnen.