Beatles-Fans aufgepasst: Legendärer Auftrittsort wird zum Airbnb

Der Casbah Coffee Club, einer der frühesten Auftrittsorte der Beatles, hat eine neue Bestimmung gefunden. Das historische Gebäude, in dem die legendäre Band ihre ersten musikalischen Schritte unternahm, wurde in ein Airbnb umgewandelt. Fans können nun in den Räumen übernachten, in denen einst John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Pete Best musizierten.

Casbah Coffee Club wird zum Beatles-Airbnb

Der Casbah Coffee Club, gelegen in 8 Haymans Green, West Derby, Liverpool, war Schauplatz von über 40 Auftritten der Beatles und 13 weiteren Auftritten von John Lennons erster Band, The Quarrymen. Ursprünglich 1956 im Keller des Hauses von Pete Bests Familie eröffnet, ist das Gebäude heute ein denkmalgeschütztes Anwesen und bietet nun fünf individuell gestaltete Suiten an. Jede dieser Suiten ist nach einem der Original-Mitglieder der Beatles benannt: Lennon, McCartney, Stuart Sutcliffe und Best, der erste Drummer der Band.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Umbau des Clubs in ein Airbnb war das Werk von Pete Best und seinem jüngeren Bruder Roag, die seit 2020 daran arbeiteten. Beide haben das Ziel verfolgt, das Erbe ihrer Mutter Mona Best zu bewahren, die den Club einst gegründet hatte. Die Suiten sind nicht nur mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, sondern auch mit zahlreichen Erinnerungsstücken aus der frühen Karriere der Beatles – darunter Fotos, Instrumente und Poster. Eine Übernachtung in diesem geschichtsträchtigen Ort kostet ab 150 Pfund pro Nacht.

Warum Ringo Starr nicht im Beatles-Airbnb vertreten ist

Obwohl Ringo Starr später Pete Best als Schlagzeuger ersetzte, gibt es im Casbah Coffee Club keine nach ihm benannte Suite. Pete Best erklärt, dass es keinen Groll zwischen ihm und Starr gibt, aber dass es ihnen wichtig war, das Airbnb so authentisch wie möglich zu gestalten. Roag Best ergänzt, dass Starr nie Teil des Clubs war, weshalb er nicht in die Namensgebung einbezogen wurde.

Für die Brüder Best ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Pete Best äußerte, dass ihre Mutter stolz auf das Erbe wäre, das sie geschaffen haben. „Es hat mir anfänglichen Herzschmerz und Groll bereitet, aber so ist das Showbusiness“, sagte der 83-Jährige dem „Guardian“. Roag Best fügte hinzu, dass das Ziel des Umbaus immer die Authentizität gewesen sei, und dass der Casbah Coffee Club ein authentisches Stück Beatles-Geschichte darstellt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Casbah Coffee Club war in den frühen Jahren der Beatles ein exklusiver Treffpunkt für Fans und Musiker. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz und bleibt ein Symbol für die Anfänge einer Gruppe, die später die Welt erobern sollte. Beatles-Fans aus aller Welt – darunter aus den USA, Kanada, Schottland und Großbritannien – haben bereits Buchungen vorgenommen und freuen sich darauf, in einem Stück Musikgeschichte zu übernachten. Während die Beatles 1962 ihre internationale Karriere begannen, musste Pete Best von der Seitenlinie aus zusehen, wie seine ehemaligen Kollegen zu Legenden wurden.