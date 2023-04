Paul Simon: Neues Album „Seven Psalms“ und Doku angekündigt – Trailervideo hier ansehen

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Paul Simon hat ein neues Album angekündigt: „Seven Psalms“ erscheint am 19. Mai. Die Idee dazu ist dem 81-Jährigen im Traum erschienen, wie er sich in dem Trailervideo erinnert, das auf die Vermeldung der neuen LP folgte und Aufnahmen hinter den Kulissen zeigt. Auf dem Werk findet man eine 33-minütige, siebensätzige Sammlung, die laut Simon als ein zusammenhängendes Stück gehört werden soll. Auch eine Dokumentation namens „In Restless Dreams“ wurde versprochen.

Auf „Seven Psalms“ hat die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin (und Simons Ehefrau) Edie Brickell einen Gastauftritt. sowie das britische Vokalensemble Voces8. Simon produzierte den neuen Longplayer zusammen mit Kyle Crusham.

Das Trailervideo:

Doku-Trailer und ein Album, das im Traum erschien

Mit der Ankündigung zeigt Simon auch ein Trailervideo zur Doku und bietet damit einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Der 81-Jährige erzählt darin, dass ihm das Konzept des Albums in seinen Träumen erschienen ist: „Am 15. Januar 2019 hatte ich einen Traum, in dem stand: ,Du arbeitest an einem Stück namens ,Seven Psalms‘. Der Traum war so stark, dass ich aufgestanden bin und es geschrieben habe. Aber ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Nach und nach kamen die Informationen.“

Er sei zwei- oder dreimal pro Woche zwischen 3:30 Uhr und 5 Uhr morgens aufgewacht, und: „Mir fielen Worte ein, die ich aufschrieb und dann begann, sie zusammenzusetzen.“

Er führt weiter aus: „Ich versuche die ganze Zeit, die Dinge so fließen zu lassen, dass man in einen Traum gerät, und ich glaube, wenn man bereit ist, sich in einen Traum fallen zu lassen, dann ist man auch bereit, sein Urteilsvermögen fallen zu lassen. Dies ist eine Reise, die ich vollenden muss. Das ganze Stück ist eine Auseinandersetzung, die ich mit mir selbst darüber führe, ob ich gläubig bin oder nicht.“

Am Ende des Videos wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine Art Trailer für eine kommende Dokumentation über die Entstehung namens „In Restless Dreams“ handelt, bei der der Dokumentarfilmer Alex Gibney Regie („Taxi zur Holle“) führen wird.

Tracklist: „Seven Psalms“ enthält sieben Songs

0​1 The Lord

02 Love Is Like a Braid

03 My Professional Opinion

04 Your Forgiveness

05 Trail of Volcanoes

06 The Sacred Harp

07 Wait

Mehr über Paul Simon

Simon zog sich 2018 vom Touren zurück. Allerdings schloss er Auftritte nie völlig aus. So kehrte Simon etwa im August 2019 auf die Bühne zurück, um auf dem „Outside Lands“-Festival in San Francisco zu spielen, wobei er die Einnahmen an lokale gemeinnützige Umweltorganisationen spendete.