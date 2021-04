Paul Simon hat seinen kompletten Musikkatalog verkauft

Paul Simon (Simon & Garfunkel) hat seine Verlagsrechte an Sony Music Publishing verkauft, wie das Unternehmen am Mittwoch (31. März) bekannt gab. Der jüngste Blockbuster-Katalog-Deal in der boomenden Musikrechte-Branche.

Empfehlung der Redaktion Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Paul Simon – „You’re The One“

History Wieder Freunde: „The Concert in Central Park“ von Simon & Garfunkel

Sony Music freut sich über Paul Simon

Sony soll die gesamte Sammlung seines Katalogs gekauft haben, sagte ein Sprecher, lehnte es aber ab, finanzielle Details des Deals zu nennen. Damit besitzt Sony jetzt einen der berühmtesten Song-Kataloge der letzten 50 Jahre. Darunter befinden sich Klassiker wie „The Boxer“, „Mrs. Robinson“ und „Sound of Silence“ von Simon und Garfunkel sowie Simons Solowerke wie „Me and Julio Down By The Schoolyard“ und „Graceland“.

„Paul Simons Musik ist ein kultureller Meilenstein für Menschen auf der ganzen Welt. Seine unauslöschlichen Songs zu repräsentieren ist eine unglaubliche Ehre für Sony Music Publishing, daher heiße ich Paul mit großem Stolz in unserer Familie willkommen“, sagt John Platt, CEO von Sony Music Publishing, in einem Statement.

400 Millionen Dollar für Bob Dylan

Kataloge werden immer wieder als Ganzes zu Rekordpreisen verkauft. Die Käufer*innen von Katalogen hoffen, den Wert der Songs zu steigern, indem sie sie in Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots einsetzen und mehr Streams generieren. Die verkaufenden Songwriter*innen erhalten eine sofortige Auszahlung, anstatt ein Risiko für potenzielle zukünftige Tantiemen einzugehen.

Bob Dylan etwa verkaufte seinen Katalog für fast 400 Millionen US-Dollar an die Universal Music Publishing Group, wie Quellen dem ROLLING STONE verrieten. Stevie Nicks soll Berichten zufolge 100 Millionen US-Dollar für ihren Verlagsverkauf an Primary Wave erhalten haben. Andere prominente Größen wie Neil Young und Lindsay Buckingham haben ihre Verlagsrechte in diesem Jahr verkauft, während Mick Fleetwood seine Tonträgerrechte an BMG veräußerte.

Der Akquisitionsbereich wird zunehmend wettbewerbsintensiver, da die Unternehmen um die produktivsten Musikkataloge rangeln. BMG und die Investmentfirma KKR haben kürzlich eine Partnerschaft gegründet, um weitere Musikrechte zu erwerben.