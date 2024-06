Pearl Jam haben ihr für den morgigen Samstag (29. Juni 2024) angekündigtes Konzert in London abgesagt. Das gab die Band am heutigen Freitag über ihre sozialen Medien bekannt. Es gebe eine „Krankheit innerhalb der Band“. Wen der fünf Musiker es getroffen hat, teilten Pearl Jam nicht mit.

Dem voran gegangenen Auftritt in Manchester nach zu urteilen, könnte Eddie Vedder der Pechvogel sein. Der 59-Jährige hatte bei jenem Konzert schon mit Stimmproblemen zu kämpfen. Am Dienstag (02. Juli) geben er und seine Kollegen in Berlin ihr erstes von zwei Deutschlandkonzerten (am 03. Juli das zweite Konzert in der Berliner Waldbühne). Bislang gibt es noch kein Statement seitens Pearl Jam, wie es mit der „Dark Matter“-Tournee weitergeht.

Pearl Jam auf Twitter:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Diese Entscheidung war das Letzte, was wir treffen wollten, vor allem, weil wir wissen, dass so viele von euch Reisepläne auf der Grundlage des Tourplans gemacht haben“, so Pearl Jam im Statement in den sozialen Medien.

„Es gab einfach keine andere Möglichkeit, basierend auf unserem aktuellen Gesundheitszustand und der Notwendigkeit, weiteren Schaden zu vermeiden. Wir könnten nicht enttäuschter sein, dass wir eine unserer Lieblingsstädte auf dieser Tour nicht spielen können. Trotz bester Bemühungen war eine Umplanung aufgrund bestehender Verpflichtungen zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.“

Und schließlich: „Wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung und entschuldigen uns aufrichtig bei der unglaublichen Pearl-Jam-Gemeinde für die Unannehmlichkeiten und die Enttäuschung.“ Dann, zum Abschluss: „Die Tickets werden beim Kauf zurückerstattet.“

Bedeutet vielleicht, dass Pearl Jam keines der abgesagten Konzerte nachholen – zumindest wohl nicht in diesem Sommer.