Am heutigen Mittwoch haben Pearl Jam die Vorab-Single ihres kommenden Albums „Gigaton“ (VÖ: 27. März) herausgebracht (die Sommertour wird präsentiert von ROLLING STONE). Im Netz kommen die ersten (Fan-)Reaktionen zum Song zusammen. „So haben sie noch nie geklungen“, urteilt ein User auf Facebook über den fast schon an einen Dance-Track erinnernden Song. „Die ersten zehn Sekunden dachte ich, ich müsste es hassen. Dann fing ich an es absolut zu lieben.“ Ein anderer schreibt: „Die Basslinie erinnerte mich ein wenig an ‚Cannonball‘ der Breeders. Funky und wie nichts, das ich bislang von ihnen gehört hatte. Aufregend!“

Aber es gibt auch viele kritische Stimmen (die lustig zu lesen sind): „Seid ehrlich … das ist Müll. Bin ein langjähriger Pearl-Jam-Fan, aber das hier sind nicht sie. Some creative doors need to remain shut.“

Oder: „Ihr seid eine Rock-Band. Bitte seid das auf dem Rest der Platte.“ Und: „Bin enttäuscht. Sieben Jahre warten auf das?“

Pearl Jam: „Dance of the Clairvoyants“: