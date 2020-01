Pearl Jam: „Gigaton“ am 27. März, Single „Dance Of The Clairvoyants“

Der Veranstalter meldet: Beide Pearl-Jam-Konzerte, Berlin und Frankfurt, präsentiert von ROLLING STONE, sind ausverkauft.

Die beiden Konzerte von Pearl Jam, präsentiert von ROLLING STONE, sind ausverkauft. Das gab der Veranstalter am Montag (09. Dezember 2019) bekannt. Erst am Samstag waren die Auftritte in Frankfurt und Berlin in den Vorverkauf gegangen. Erwartungsgemäß war die Nachfrage für die Gigs in der Festhalle bzw. der Waldbühne groß. Die Begeisterung für die Konzerte von Eddie Vedder und Co ist seit Jahren ungebrochen: Der Auftritt in Frankfurt 2020 wäre gar der erste in der Main-Metropole seit 1992, also dann seit 28 Jahren. Wir berichteten: Pearl Jam kommen im Juni 2020 nach Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE: 23.06.2020 Frankfurt -…