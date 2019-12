Pearl Jam live 2020: aktualisierter Stand zum Ticketvorverkauf

Das wird Sie auch interessieren





Die beiden Konzerte von Pearl Jam, präsentiert von ROLLING STONE, sind ausverkauft. Das gab der Veranstalter am Montag (09. Dezember 2019) bekannt.

20. Life Wasted. Der mitreißende Rocksong ist praktisch die musikalische Umsetzung von Vedders Resolution "I'm gonna quit being a quitter". Plötzlich singt der Mann, den viele für einen mürrischen Jammerlappen hielten: "Darkness comes in waves/ Tell me, why invite it to stay?/ You're one with negativity/ Yes, comfort is an energy/ But why let the sad song play?" Mit Pearl Jam, das war klar, ist noch lange zu rechnen. Von "Pearl Jam" (2006). BF  Fotostrecke: Die 20 besten Songs von Pearl Jam

Erst am Samstag waren die Auftritte in Frankfurt und Berlin in den Vorverkauf gegangen. Erwartungsgemäß war die Nachfrage für die Gigs in der Festhalle bzw. der Waldbühne groß. Die Begeisterung für die Konzerte von Eddie Vedder und Co ist seit Jahren ungebrochen: Der Auftritt in Frankfurt 2020 wäre gar der erste in der Main-Metropole seit 1992, also dann seit 28 Jahren.

Pearl Jam kommen im Juni 2020 nach Deutschland, präsentiert von ROLLING STONE:

23.06.2020 Frankfurt – Festhalle

25.06.2020 Berlin – Waldbühne

Zu hoffen bleibt, dass Eddie Vedder und Kollegen auch neues Material vorstellen werden – ihr letztes Album „Lightning Bolt“ erschien 2013. Zuletzt gastierten Pearl Jam 2018 in Berlin, ebenfalls in der Waldbühne Berlin. In Frankfurt war die Band aus Seattle zuletzt 1992 – im Batschkapp waren sie damals auf „Ten“-Tour.

