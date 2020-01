Pearl Jam: Video zu „Dance Of The Clairvoyants“

Das wird Sie auch interessieren





Pearl Jam sind nach über sieben Jahren zurück mit ihrer ersten Album-Single „Dance Of The Clairvoyants“ – der Vorbote des dazugehörigen Albums „Gigaton“ welches am 27. März erscheinen wird. Am Mittwoch (22. Januar) erschien der Track als Stream und sorgte aufgrund des deutlichen Stilbruchs in Richtung Dance für entsprechendes Aufsehen. Fans der ehemaligen Grunge-Band sind bisher noch gespalten – und deswegen wird die LP nun mit noch mehr Spannung erwartet. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat die Gruppe jetzt ein Video zu „Dance Of The Clairvoyants“ veröffentlicht.

Video zu „Dance Of the Clairvoyants“ auf YouTube: