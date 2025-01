Peinlicher „Squid Game“-Fail mit Kameramann

Ein peinlicher Fauxpas, wie er nicht hätte passieren dürfen: In der zweiten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie „Squid Game“ ist in einer Szene ein Kameramann im Bild zu sehen.

Den Adleraugen der Fans entgeht nichts

Die zweite Staffel der Serie feierte am 26. Dezember 2024 ihr Debüt auf Netflix und hängte mit 68 Millionen Zuschauer:innen in den ersten drei Tagen den Rekordhalter „Wednesday“ mit seinen 50,1 Millionen Zuschauer:innen ab. Die Serie mit Lee Jung-jae in der Hauptrolle landete sogar in über 92 Ländern auf Platz 1. Fans und Kritiker:innen waren begeistert von der Fortsetzung der Geschichte rund um das ominöse und tödliche Gewinnspiel.

Doch die Erfolgsserie bringt Fans nicht mehr nur zum Staunen oder Gruseln, sondern eher zum Lachen. Ein:e Nutzer:in teilte auf X nämlich einen Screenshot. Und darauf ist neben den Schauspieler:innen noch jemand im Bild zu erkennen, ganz in schwarz gekleidet und mit einer Kamera auf die Schulter gehievt: ein Kameramann, mitten in der Szene.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Versehentlicher Patzer oder geheimes Easteregg?

Im Internet schwankt die Stimmung. Neben zahlreichen empörten Bemerkungen wie „Diese Serie hatte mal eine großartige erste Staffel. Jetzt schaffen sie es nicht einmal mehr, ordentlich zu drehen“, oder: „Das ruiniert alles für mich“, sind andere Fans jedoch nicht zu stoppen und reißen einen Witz nach dem anderen. Kommentare wie „Bro wurde doppelt gezahlt, fürs Filmen und Schauspielern“ oder „Upsi! Plottwist: Er ist nur ein weiterer Spieler, der sich als ‚Kameramann‘ verkleidet hat“, zieren die Kommentarspalte des Posts auf X. Ein:e weitere:r Nutzer:in nimmt den Ausrutscher auch mit Humor und schreibt: „Ich liebe solche lustigen Sachen und hoffe, dass sie nicht digital entfernt werden.“

Es wird spekuliert: Ist das ein weiterer, absichtlich platzierter Hinweis ,oder ist es tatsächlich einfach nur ein kleiner Patzer? Fans sind sich unsicher. Verglichen wird der ungewollte (oder vielleicht doch gewollte?) Gastauftritt mit anderen Ungeschicktheiten in berühmten Serien und Filmen, die den Adleraugen der Fans nicht entgehen konnten. Ganz vorne in den beliebtesten Missgeschicken mit dabei ist der Pappbecher von Starbucks, der in einer Szene in „Game of Thrones“ auf einer gedeckten Tafel zu erspähen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Macher:innen der Show meldeten sich bis jetzt noch nicht zu dem Fauxpas. Ob es nun absichtlich war oder nicht, bleibt offen.