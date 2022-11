Peter Gabriel live in Deutschland und der Schweiz 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images, The Image Gate. All rights reserved.

Peter Gabriel geht 2023 auf Europatour – seine erste nach fast einem Jahrzehnt. 22 Auftritte stehen an, darunter fünf in Deutschland und ein Konzert in Zürich, von Ende Mai bis Mitte Juni. Die Konzertreise trägt den Titel „i/o The Tour “. Begleitet wird er von Tony Levin, David Rhodes und Manu Katche.

„Es ist schon eine ganze Weile her und ich bin jetzt erfüllt von vielen neuen Songs“, sagt Peter Gabriel. „Ich freue mich sehr darauf, sie live zu performen und Euch da draußen zu sehen.“ Der Ex-Genesis-Sänger verweist also auf ein mögliches neues Album.

Tickets sind ab 11. November im Vorverkauf erhältlich. Vor dem Vorverkaufsstart erhalten Mitglieder des Peter Gabriel-Fanclubs schon ab Dienstag, 08. November 2022, 13:00 Uhr exklusiven Zugang zu Presale-Tickets.

PETER GABRIEL

i/o The Tour 2023

26.05.2023 Berlin, Waldbühne

28.05.2023 München, Königsplatz

08.06.2023 Zürich, Hallenstadion

10.06.2023 Köln, Lanxess Arena

12.06.2023 Hamburg, Barclays Arena

13.06.2023 Frankfurt, Festhalle

DEUTSCHLAND:

PayPal Prio Tickets:

Mi, 09.11.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 32 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 09.11.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 32 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 10.11.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 8 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 09.11.2022, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 32 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 09.11.2022, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 32 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 11.11.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-peter-gabriel-382