Peter Gabriel: neue Single „The Court (Dark-Side Mix)“ hier hören

Foto: Getty Images, The Image Gate. All rights reserved.

Peter Gabriel hier live in der Schweiz, 2013

Peter Gabriel hat den zweiten Song aus seinem kommenden Album „i/o“ veröffentlicht: „The Court (Dark-Side Mix)“. Über das Lied sagte er: „Ich hatte diese Idee für den Refrain ,the court will rise‘, also wurde es ein freier, impressionistischer Text, der mit Gerechtigkeit zu tun hat, aber auch ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt.“

Es beschäftige sich mit dem Kampf zwischen Ordnung und Chaos sowie dem Rechtssystem, das helfen soll Struktur ins Chaos zu bringen. „Es wird oft missbraucht, es ist oft ungerecht und diskriminierend, aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil einer zivilisierten Gesellschaft. Aber wir müssen manchmal darüber nachdenken, wie das tatsächlich umgesetzt und angewendet wird“, erklärte der Musiker.

Der Song ist nach „Panopticom“ die zweite Auskopplung aus dem neuen Album. Wann die neue Platte erscheint, ist noch nicht bekannt. Weitere Lieder werden mit den Mondphasen veröffentlicht – zu jedem Vollmond kommt ein neuer Titel. Zudem gibt es mehrere Remixe pro Lied.

„i/o“ ist Gabriels erstes Studioalbum seit über 20 Jahren mit eigenen Songs. Ab Mai geht der Musiker mit dem Album auf Tour.

Peter Gabriel – i/o The Tour: