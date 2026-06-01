Peter Gabriel begrüßt den Blue Moon mit neuem Song „A Hard Lesson“

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Der 31. Mai bringt den zweiten Vollmond des Monats – auch als Blue Moon bekannt – und mit ihm eine neue Single aus Peter Gabriels langsam reifendem Projekt „o/i“: „A Hard Lesson“.

Wie schon bei seinem vorigen Album, „i/o“ von 2023, lässt er sein kommendes Werk Stück für Stück entstehen: Die Songs aus „o/i“ erscheinen im Laufe des Jahres 2026 mit jedem Vollmond – bis das Album schließlich vollständig veröffentlicht wird.

„A Hard Lesson“ ist der älteste Song des Projekts, wie Peter Gabriel auf seiner Website verriet. Geschrieben hat er ihn Ende der Achtziger oder Anfang der Neunziger Jahre, während er sich in Senegal aufhielt.

Polyrhythmen aus Senegal

„Ich verliebte mich in die Musik, die ich dort hörte. Ich liebte die Spannung, die durch den Einsatz von Polyrhythmen entstand – besonders das Wechselspiel zwischen Dreier- und Vierergruppen. Das war der Ausgangspunkt dieses Songs“, schrieb er.

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„Es ist ein schräger, seltsamer und langer Track, aber er ist eine Reise. Es geht darum, einen Platz zu finden – seinen Platz, darum, wie man hineinpasst. Ich habe es genossen, mit alten R&B- und Folk-Referenzen zu spielen.“

Jahrzehnte in der Schublade

Warum der Song so lange brauchte, um das Licht der Welt zu erblicken, erklärte er so: „Manche Dinge brauchen Zeit – die meisten Leute arbeiten viel schneller – aber ich habe kein Problem damit, meinen eigenen Prozess zu verstehen. Einiges reift und entwickelt sich von selbst, anderes bleibt einfach in einer Schachtel versteckt, bis sein Moment im Rampenlicht kommt.“

Wie bei den zuvor veröffentlichten „o/i“-Songs erscheint der Track in zwei Mixen. Der am Sonntag veröffentlichte ist ein Bright-Side-Mix von Mark „Spike“ Stent. Der Dark-Side-Mix von Tchad Blake soll laut seiner Website „beim nächsten Mond“ folgen.