Ranking: Die 10 besten Songs von Peter Gabriel

Making of: So entstand Peter Gabriels legendäres „Sledgehammer“-Video

10. „Mercy Street“

Als Peter Gabriel 1986 Songs für sein Album „So“ schrieb, stieß er auf ein Buch von Anne Sexton. Eine amerikanische Dichterin, die 1974 Suizid beging. Sie begann zu schreiben, als der Arzt einer psychiatrischen Klinik ihr vorschlug, dass dies eine gute Therapieform sei. Ihr Werk – zu dem auch das Theaterstück „Mercy Street“ aus dem Jahr 1969 gehört – konzentrierte sich immer wieder auf die Suche nach einer Art Vaterfigur. „Diese Suche hielt sie länger am Leben als viele andere um sie herum. Und gab ihrem Leben einen Sinn“, sagte Gabriel. „Und jetzt gibt ihr Werk anderen Hoffnung.“

Sexton hatte großen Einfluss auf Gabriel, als er „Mercy Street“ schrieb. Eine wunderschöne Ballade von So, die zu einem Fanfavoriten wurde, obwohl sie nie eine offizielle Single war. Er hat sie unzählige Male auf Konzerten gespielt. Und sie immer Anne Sexton gewidmet.

9. „San Jacinto“

Die San Jacinto Mountains liegen in der Nähe des wohlhabenden Ferienortes Palm Springs in Kalifornien. In unmittelbarer Nähe lebt ein verarmter Stamm amerikanischer Ureinwohner. Der Kontrast zwischen diesen beiden Gemeinschaften beschäftigte Peter Gabriel, als er 1982 „San Jacinto“ für sein Album Security schrieb.

Die Erzählung handelt von einem Ritual, bei dem ein Junge, der sich mit Klapperschlangengift infiziert hat, allein auf einem Berg zurückgelassen wird. „Wenn er es am Ende wieder nach unten schaffte, war er mutig“, sagt Gabriel. „Wenn nicht, war er tot. Ganz einfach. [Dieses Lied] ist die Geschichte dessen, wozu er zurückkehrte. Und was Amerika seiner Kultur antat.“

8. „Games Without Frontiers“

In den 1970er- und 1980er-Jahren war „Jeux Sans Frontières“ eine beliebte Spielshow in ganz Europa, bei der Teams aus verschiedenen Ländern in absurden Wettbewerben gegeneinander antraten. Die Show sollte eigentlich dazu dienen, die Nationen einander näherzubringen. Aber Peter Gabriel sah darin keinen Spaß. Und machte sich in seinem Lied „Games Without Frontiers“ aus dem Jahr 1980, in dem Kate Bush im Hintergrund singt, über die ganze Sache lustig.

Das Lied wurde sein erster Top-10-Hit in England und schaffte es sogar in die Top 50 in Amerika. Es war der Beginn eines sehr erfolgreichen Jahrzehnts für den ehemaligen Genesis-Frontmann.

7. „Shock the Monkey“

Viele Menschen gehen davon aus, dass es in Peter Gabriels „Shock the Monkey“ von 1982 um Tierrechte geht. Weil es nun einmal „Shock The Monkey“ heißt. Und das Video einen verzweifelten, eingesperrten Primaten zeigt. Tatsächlich geht es in dem Lied aber um Eifersucht, und der Affe steht für die primitiven Instinkte des Menschen.

6. „Here Comes the Flood“

Als Peter Gabriel 1977 sein erstes Soloalbum aufnahm, war er fest entschlossen, alles zu tun, um zu beweisen, dass er über Genesis hinausgewachsen war. Songs wie „Modern Love“, „Moribund the Burgermeister“ und „Humdrum“ sind weit entfernt von allem, was auf The Lamb Lies Down on Broadway zu hören ist.

Das Ganze wird mit der biblischen Klavierballade „Here Comes the Flood“ abgerundet. Er schrieb es eines Nachts nach einem besonders lebhaften Traum, in dem „die psychischen Barrieren, die uns normalerweise daran hindern, in die Gedanken des anderen zu sehen, vollständig durchbrochen wurden und eine mentale Flut auslösten“.

5. „Sledgehammer“

„Sledgehammer“ unterschied sich so sehr von allen Songs, die Peter Gabriel bis dahin veröffentlicht hatte, dass viele Leute dachten, es sei ein bewusster Versuch, die Pop-Charts zu knacken. „So etwas hatte es noch nie gegeben“, sagte Gabriel 2012 dem Rolling Stone. „Tatsächlich erinnerte mich [der Bassist] Tony Levin daran, dass er seine Sachen packen wollte, um nach Hause zu fahren. Ich rief ihn zurück ins Studio. Und sagte: ‘Ich habe da diese eine Idee, mit der wir vielleicht für das nächste Album herumspielen können. Ich mag das Gefühl.“ Es war schon spät am Tag. Wir fielen einfach in den Groove, landeten eine schöne Drum-Spur darauf, eine großartige Basslinie. Und alles passte zusammen.“

Darüber hinaus drehte er ein verrückt innovatives Video, das MTV in den Jahren 1986 und 1987 etwa 50.000 Mal abspielte. Es machte Peter Gabriel zu einem Arena-Act. Aber es erwies sich auch als unmöglich, ihm zu folgen. „Ich hatte nicht viele Berührungspunkte mit der Massenkultur“, sagte Gabriel 2012 . ‚Das war also eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen das passierte“‘ Seit der Veröffentlichung von ‚Sledgehammer‘ sind fast 30 Jahre vergangen. Gabriel hat in dieser Zeit nur drei Studioalben mit Originalmaterial veröffentlicht.

4. „Red Rain“

Wie viele Songs von Peter Gabriel begann auch „Red Rain“ als wiederkehrender Traum. In diesem Traum schwamm Gabriel in einem riesigen Becken mit einer rot-weißen Flüssigkeit. Daraus entstand die Idee für den eindringlichen Titelsong des 1986 erschienenen Albums „So“, bei dem Stewart Copeland von der Band The Police Schlagzeug spielt. Der Song war kein großer Hit. Aber er war in den letzten drei Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil seines Live-Repertoires.

3. „Biko“

Am 12. September 1977 wurde der Anti-Apartheid-Aktivist Steve Biko von der Polizei ermordet. Er war verhaftet worden, weil er sich gegen die rassistische südafrikanische Regierung ausgesprochen hatte. Die Tragödie war ein weiteres Zeichen für die Welt, dass die Apartheid ein unerträgliches Übel war,.

Drei Jahre später schrieb Peter Gabriel „Biko“, um sein Andenken zu ehren. Das eindringliche Lied mit dem Refrain aus nur einem Wort war typisch für Peter Gabriel in den 1980er Jahren. Es war typisch für viele seiner Konzerte, bei denen Gabriel die Bühne verließ, bevor der Refrain zu Ende war. Und das Publikum den „Biko“-Gesang alleine weitersingen ließ.

2. „In Your Eyes“

„In Your Eyes“ war ein ziemlich großer Hit, als es im September 1986 als Single herauskam. Aber es konnte die Wirkung von „Sledgehammer“ nicht übertreffen. Doch dann kam drei Jahre später Camerons Crowe’s Say Anything in die Kinos. In der Schlussszene hielt John Cusack eine riesige Boombox hoch, aus der „In Your Eyes‘“dröhnte, um Ione Skye ein Ständchen zu bringen.

Es ist einer der ikonischsten Filmmomente dieser Ära. Und machte „In Your Eyes“ zu einem absoluten Klassiker. „Ich habe mit John Cusack darüber gesprochen“, sagte Gabriel 2012. „Wir sind sozusagen gemeinsam in einem winzigen Moment der zeitgenössischen Kultur gefangen.“

1. „Solsbury Hill“

Peter Gabriel schrieb „Solsbury Hill“ kurz nach seinem Ausstieg bei Genesis. Fast jeder Text spiegelt seine Frustration über das Leben in einer extrem aktiven Rockband wider. „Ich fühlte mich wie ein Teil der Kulisse“, singt er.

„Ich bin direkt aus der Maschinerie herausgegangen.“ Es war seine erste Solo-Single. Der lebhafte Song wurde in Amerika und England viel im Radio gespielt. In den letzten Jahren wurde er in so vielen Filmtrailern verwendet, dass ein brillanter Parodie-Trailer von The Shining die Praxis parodierte.