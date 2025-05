Peter Lindbergh fotografiert Tina Turner: Das Lachen, das den Schmerz besiegt

Die meisten Biografen würden sagen, es gab zwei Tina Turners. Zumindest zwei Tina Turners als Künstlerin. Die Tina Turner der Siebziger Jahre. Und die Tina Turner der Achtziger Jahre, die für sie niemals endeten (ihr letzter großer Hit, „The Best“, rutschte gerade so ins Jahr 1990 hinein, danach kam noch „GoldenEye“).

Die Flucht aus dem Schmerz: Tina in den 1970ern

Die erste Tina war die des Schmerzes. Die Tina mit den glatten Haaren und dem gewalttätigen Mann, vor dem sie, der Legende nach nur mit Kleingeld in der Hosentasche, flüchtete.

Die Wiedergeburt einer Legende: Tina ab 1983

Die zweite Tina war die mit dem Lachen. Die Comeback-Tina mit den großen Haaren und einem sagenhaften Comeback-Song, geschrieben von Mark Knopfler: „Private Dancer“. Diese Tina sehen wir im Bildband „Tina Turner“ by Peter Lindbergh“ (Taschen Verlag). Wir sehen sie selbst dann noch, wenn sie älter wird, in die Neunzigerjahre hinein.

Die Kraft der Bilder: Tina Turner durch die Linse von Peter Lindbergh

Fotograf Peter Lindbergh war ein Freund der Sängerin, die vor rund zwei Jahren im Alter von 83 Jahren verstarb. Man kann sagen, ohne ihm zu nahe zu treten: Er musste nicht viel tun, um Turner gut aussehen zu lassen. Sie hat ihren Auftritt immer beherrscht. Es gab keine schlechten Posen von ihr. Und dementsprechend keine schlechten Bilder.

Das Vermächtnis: Tina Turners späte Jahre und ihr Andenken

Wer Turner ab 1983, ab „Private Dancer“ und dem Beginn ihrer Solokarriere, sah, mit immerhin schon 44 Jahren (wem gelingt dann noch eine Solokarriere?), hat die traurige Vergangenheit in ihr nicht gespürt. Die Fotos verraten es nicht. Sie hatte das auch so gewollt. Tina hat ihrem Ex-Mann Ike nicht verziehen, warum sollte sie das auch. Aber, wie es so gut heißt: „Living Well Is The Best Revenge“.

Peter Lindbergh verstarb ein paar Jahre vor Turner, 2019. Der Deutsche war natürlich bekannt als der Mann, der das ikonische „Vogue“-Cover mit den nackten Supermodels inszenierte. Anders als jene Fotos aber wirken die meisten der Turner-Bilder weniger inszeniert als einfach gut draufgehalten. Sie zeigen eine Tina Turner in Bewegung.

