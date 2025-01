Diesen Song-Schatz von Tina Turner kannte bis jetzt keiner

Am Donnerstag (23. Januar) ist ein Song von Tina Turner erschienen, der bislang noch nie zu hören war. „Hot For You Baby“ wurde vom australischen Sänger John Paul Young geschrieben und von John Carter produziert.

Das Lied wurde in den Capitol Studios in Hollywood aufgenommen und sollte ursprünglich auf einem Album der Sängerin landen. Lange Zeit galt das Stück als verloren, wurde nun aber bei den Arbeiten an der Jubiläumsedition für „Private Dancer“ wiederentdeckt.

„Private Dancer (40th Anniversary Edition)“ von Tina Turner in verschiedenen Editionen

Zum 40. Geburtstag erscheint die vielgerühmte Hit-Platte am 21. März 2025 noch einmal in einer spektakulären Edition mit bisher unveröffentlichten Songs, Live-Auftritten und Filmmaterial. „Private Dancer (40th Anniversary Edition)“ wird als 5CD/Blu-ray, 2CD, 1LP Pearl-Vinyl und 1LP Picture Disc erhältlich sein.

Das 5CD/Blu-ray-Set enthält den 55-minütige Zusammenschnitt der „Private Dancer“-Tour-Show, die am 23. und 24. März 1985 im NEC in Birmingham gefilmt wurde. Mit dabei waren historische Auftritte von David Bowie und Bryan Adams. Eingefangen wurden die Bilder von Konzertfilm-Spezialist David Mallet. Man muss es nicht eigens erwähnen, weil es eh klar ist, aber Tina Turner war auch an diesen Abenden in Bestform.

Neben der Live-Performance enthält das Set auch fünf neu bearbeitete Musikvideos, darunter „Private Dancer“ in einer 4K-Restauration.

„Private Dancer“ brachte Tina Turners ein großes Comeback

„Private Dancer“ ist das fünfte Studioalbum von Tina Turner, veröffentlicht am 29. Mai 1984. Es markierte ihr großes Comeback und gilt als eines der erfolgreichsten Alben der 1980er Jahre. Zu den bekanntesten Songs gehören „What’s Love Got to Do with It“, der allein drei Grammys gewann, der Titeltrack „Private Dancer“ (geschrieben von Mark Knopfler), „Better Be Good to Me“ und ihr Cover von Al Greens „Let’s Stay Together“.

Das Album verkaufte sich weltweit über 12 Millionen Mal und erreichte Platz 3 der US-Billboard 200 sowie Platz 2 der britischen Charts.

Tracklist der 5CD/Blu-ray-Edition

CD1 – Private Dancer (2015 Remaster)

I Might Have Been Queen

What’s Love Got To Do With It

Show Some Respect

I Can’t Stand The Rain

Private Dancer

Let’s Stay Together

Better Be Good To Me

Steel Claw

Help

1984

CD2 – B-Sides, Single Edits And Extended Versions

I Wrote A Letter

Rock ‘n’ Roll Widow

Don’t Rush the Good Things

When I Was Young

Keep Your Hands Off My Baby

Let’s Stay Together

Help

Better Be Good To Me

Private Dancer

What’s Love Got to Do With It

Better Be Good To Me

I Can’t Stand the Rain

Show Some Respect

CD3 – Previously Unreleased & Rare Tracks Plus Other Singles

Previously unreleased & Rare Tracks:

Hot For You Baby*

Let’s Stay Together (Alternative Radio Mix, 1983)

Let’s Stay Together (TV Instrumental)*

What’s Love Got to Do With It (Dub Mix)*

Private Dancer (Sterling Version)

Total Control

Non-Album singles:

Ball of Confusion (That’s What the World Is Today) (with B.E.F.) – Remix

We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (Single Edit)

One of the Living (Single Remix)

We Don’t Need Another Hero (Extended Mix)

One of the Living (Special Club Mix)

We Don’t Need Another Hero (Dub Version)

One of the Living (Dub version)

CD4 – World Tour ‘84 – Live At Park West, Chicago – August 2nd 1984*

Let’s Pretend We’re Married

Show Some Respect

I Might Have Been Queen

River Deep, Mountain High

Nutbush City Limits

What’s Love Got to Do With It

I Can’t Stand the Rain

Better Be Good to Me

Private Dancer

Let’s Stay Together

Help

Proud Mary

Legs

CD5 – Private Dancer Tour – Live From Nec, Birmingham 1984

Show Some Respect

I Might Have Been Queen

What’s Love Got To Do With It

I Can’t Stand The Rain

Better Be Good To Me

Private Dancer

Let’s Stay Together

Help

It’s Only Love (Feat. Bryan Adams)

Tonight (Feat. David Bowie)

Let’s Dance (Feat. David Bowie)

Blu-ray – Promo videos

Let’s Stay Together (Restored from original 16mm film)

Help

What’s Love Got to Do With It (Colour version)

What’s Love Got to Do With It (B/W version)

Better Be Good to Me

Private Dancer (Full-length version) (Restored from original 35mm film)

Private Dancer (Restored from original 35mm film)

Show Some Respect

*previously unreleased