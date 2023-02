Peter Maffay bekommt Playmobil-Figur

Peter Maffay hat vom Spielzeughersteller Playmobil eine Figur von sich selbst bekommen. Der Plaste-Peter wurde ihm am 31. Januar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg überreicht.

Der 73-Jährige sei sich noch nicht sicher, ob er die Spielfigur seiner Tochter geben werde. „Das muss ich mir noch genau überlegen“, sagte er. Der Musiker sei stolz auf das Unikat, das ihm nachempfunden wurde. Die kleine Statue mit Lederjacke, Gitarre und Dreitagebart erinnert an den jungen Maffay – sein markanter Leberfleck am Mund fehlt jedoch. Ob die Figur in Serie gehen wird, ist nicht bekannt.

Der gebürtige Rumäne sagte, er habe in seinem Geburtsort Brasov (deutsch: Kronstadt) mit selbst erfundenen und gebauten Dingen gespielt. Seine ersten Spielkameraden seien die zwei Hunde seiner Familie gewesen. „Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab“, erzählte er. „Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben. Aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen.“