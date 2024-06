Am 21. Juni 2024 eröffnete Peter Maffay seine „We love Rock’n’Roll“- Tour mit einer Show im Rostocker Ostsee-Stadion. Am Freitag (28. Juni) kommt er mit seiner Band auf den Königsplatz nach München. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter zum Open-Air-Konzert erfahrt ihr hier.

Tickets

Im Gegensatz zu den folgenden Konzerten in Bremen, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Frankfurt und Leipzig, ist Maffays Show in München restlos ausverkauft. Rund 20.000 Besucher:innen, werden am Freitag unter freiem Himmel mit dem Sänger zu seinen Hits feiern.

Anfahrt

Die Adresse lautet:

Königsplatz, 80333 München

Rund um den Platz gibt es leider kaum Parkplätze. Es empfiehlt sich daher die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Den Königsplatz erreicht man am besten mit den MVG-Linien U2 und U8 (U-Bahn-Station Königsplatz), der U1 (U-Bahn-Station Stiglmaierplatz) oder Tram 27 und Tram 28 (Station Karolinenplatz).

Wer nichts gegen einen kleinen Spaziergang einzuwenden hat, fährt einfach bis zum Hauptbahnhof München. Von dort aus sind es nur zehn Minuten zu Fuß bis zur Location. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt es in den angrenzenden Straßen.

Der Einlass auf den Königsplatz erfolgt um 18:00 Uhr.

Support

Als Support-Act wird Maffay in München wie auch auf der gesamten Tour von Anastacia begleitet, die das Konzert um etwa 20:00 Uhr eröffnen wird. Die 55-Jährige wurde 2000 mit dem Song „I’m Outta Love“ bekannt. 2023 veröffentlichte sie gemeinsam mit dem Rocker das Duett „Just You“. Außerdem mit dabei: Johannes Oerding und Maffays Sohn Yaris.

Setlist

Da Peter Maffay beim Auftakt-Konzert in Rostock noch die Verlosung der Postcode Lotterie im Programm hatte, für die der 74-Jährige sich als Botschafter engagiert, war die Setlist etwas verändert. Das Konzert in Hannover (vom 22. Juni) dürfte allerdings den regulären Song-Plan widerspiegeln.

22 Songs, darunter die bekannten Hits „Über sieben Brücken mußt du gehen“ und „und es war Sommer“.

Zum Schluss gab es dann mit „Mein Wort“ noch einen unveröffentlichten Song als Zugabe.

Schatten in die Haut tätowiert Carambolage Du Samstag abend in unserer Straße Weil es Dich gibt Und es war Sommer Eiszeit Liebe wird verboten Blinde Passagiere Wenn wir uns wieder sehen Glaub an mich Abenteuer Tiefer Gelobtes Land Der Mensch auf den Du wartest Just You Left Outside Alone I’m Outta Love You Shook Me All Night Long Nessaja Über sieben Brücken mußt Du gehn Sonne in der Nacht Mein Wort

Wetter

Das Wetter in München schreit nicht gerade Open-Air-Konzert. Stand jetzt (27. Juni, 14:00 Uhr), soll es in am Freitag wolkig, windig und zum Teil nass werden.

Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad, kann es vor allem nachmittags und abends zu Regenschauern kommen. Ab 22:00 Uhr kühlen die Temperaturen in der bayrischen Hauptstadt auf etwa 22 Grad ab.